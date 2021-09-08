Нарешті пускатимуть вакцинованих туристів: Канада дозволила в'їзд іноземцям
Джерело:урядовий сайт Канади
Уряд Канади дозволив вакцинованим туристам з усього світу відвідувати країну без карантину. Від моменту отримання повного курсу щеплень має пройти не менше 14 днів.
В Канаді ухвалили 5 препаратів. Але крім сертифіката про курс щеплень все одно необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту.
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Умови перетину канадського кордону
В'їхати до Канади тепер можна незалежно від мети візиту. Але необхідно мати сертифіката про щеплення одним з препаратів:
- Pfizer-BioNTech;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- COVISHIELD;
- Janssen / Johnson & Johnson.
Крім того, необхідно мати результат ПЛР-тесту (експрес та антиген у Канаді не визнають). З моменту отримання документу має пройти не більше 72 годин. Після прильоту можуть вибірково попросити пройти повторне тестування в аеропорту або видати набір для самостійного тестування будинку.
Варто зазначити, що для подорожі в Канаду можна скористатися будь-якими зручними варіантами перельоту (тобто з аеропортів ЄС або з пересадкою в Європі).
Які умови в'їзду дітей
- Дітям до 5 років не треба проходити тестування та мати сертифікатів.
- Неповнолітні віком 5 – 17 років мають пройти тест перед вильотом, при прильоті та на 8-й день після прибуття в Канаду.
- Крім того, до 18 років можуть в'їхати діти без вакцинації, якщо їх супроводжують повністю щеплені дорослі.