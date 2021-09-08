Нарешті пускатимуть вакцинованих туристів: Канада дозволила в'їзд іноземцям

Уряд Канади дозволив вакцинованим туристам з усього світу відвідувати країну без карантину. Від моменту отримання повного курсу щеплень має пройти не менше 14 днів.

В Канаді ухвалили 5 препаратів. Але крім сертифіката про курс щеплень все одно необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту.

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Умови перетину канадського кордону

В'їхати до Канади тепер можна незалежно від мети візиту. Але необхідно мати сертифіката про щеплення одним з препаратів:

Pfizer-BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

COVISHIELD;

Janssen / Johnson & Johnson.

Крім того, необхідно мати результат ПЛР-тесту (експрес та антиген у Канаді не визнають). З моменту отримання документу має пройти не більше 72 годин. Після прильоту можуть вибірково попросити пройти повторне тестування в аеропорту або видати набір для самостійного тестування будинку.

Варто зазначити, що для подорожі в Канаду можна скористатися будь-якими зручними варіантами перельоту (тобто з аеропортів ЄС або з пересадкою в Європі).

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