Нарешті пускатимуть вакцинованих туристів: Канада дозволила в'їзд іноземцям

8 вересня 2021 , 12:44
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Джерело:

урядовий сайт Канади

Уряд Канади дозволив вакцинованим туристам з усього світу відвідувати країну без карантину. Від моменту отримання повного курсу щеплень має пройти не менше 14 днів.

В Канаді ухвалили 5 препаратів. Але крім сертифіката про курс щеплень все одно необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту.

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Умови перетину канадського кордону

В'їхати до Канади тепер можна незалежно від мети візиту. Але необхідно мати сертифіката про щеплення одним з препаратів:

  • Pfizer-BioNTech;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • COVISHIELD;
  • Janssen / Johnson & Johnson.

Крім того, необхідно мати результат ПЛР-тесту (експрес та антиген у Канаді не визнають). З моменту отримання документу має пройти не більше 72 годин. Після прильоту можуть вибірково попросити пройти повторне тестування в аеропорту або видати набір для самостійного тестування будинку.

Варто зазначити, що для подорожі в Канаду можна скористатися будь-якими зручними варіантами перельоту (тобто з аеропортів ЄС або з пересадкою в Європі). 

Які умови в'їзду дітей

  • Дітям до 5 років не треба проходити тестування та мати сертифікатів.
  • Неповнолітні віком 5 – 17 років мають пройти тест перед вильотом, при прильоті та на 8-й день після прибуття в Канаду.
  • Крім того, до 18 років можуть в'їхати діти без вакцинації, якщо їх супроводжують повністю щеплені дорослі.
Автор: Вікторія Андрєєва