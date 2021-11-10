Намагайтеся не подорожувати, якщо у цьому немає необхідності, – ВООЗ
Джерело:The Guardian
Останнім часом для туристів відновлюється все більше напрямків для подорожей. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають відмовитися від подорожей без необхідності.
Таке прохання висловив Девід Набарро, доктор із ВООЗ. На його думку, це можна знизити ризик зараження коронавірусом.
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У ВООЗ закликають мінімізувати подорожі
Набарро закликає мінімізувати поїздки навіть попри те, що відкриваються нові напрямки для подорожей.
Отже, я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви повинні – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно,
– зауважив доктор ВООЗ.
За його словами, подорожі збільшують ризик зараження COVID-19, адже чим більше контактів з іншими людьми, тим більша ймовірність зараження вірусом і його поширення.
Він також попросив тих, хто організовує зустрічі, переконатися, що вони є віртуальними, щоб люди, які не можуть подорожувати, все одно повноцінно брали участь на відстані.
ЄС виключив Україну із зеленого списку
- 9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн – тепер українським туристам буде важче потрапити у країни ЄС.
- Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваність на коронавірус. Якщо ситуація з COVID-19 позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – заборонити в'їзд.
- Однак це лише рекомендації. Тому кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.