Намагайтеся не подорожувати, якщо у цьому немає необхідності, – ВООЗ

Останнім часом для туристів відновлюється все більше напрямків для подорожей. Однак у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають відмовитися від подорожей без необхідності.

Таке прохання висловив Девід Набарро, доктор із ВООЗ. На його думку, це можна знизити ризик зараження коронавірусом.

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У ВООЗ закликають мінімізувати подорожі

Набарро закликає мінімізувати поїздки навіть попри те, що відкриваються нові напрямки для подорожей.

Отже, я намагаюся сказати всім: мандруйте, якщо ви повинні – часто є суттєві емоційні причини, а також важливі економічні та інші причини, – але постарайтеся не подорожувати, якщо вам це не так необхідно,

– зауважив доктор ВООЗ.

За його словами, подорожі збільшують ризик зараження COVID-19, адже чим більше контактів з іншими людьми, тим більша ймовірність зараження вірусом і його поширення.

Він також попросив тих, хто організовує зустрічі, переконатися, що вони є віртуальними, щоб люди, які не можуть подорожувати, все одно повноцінно брали участь на відстані.

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