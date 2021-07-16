Наче у Франції: фото лавандового поля на Львівщині зачарувало красою

Поблизу Свіржа на Львівщині розквітли лавандові поля на території унікального парку. Зараз саме пік цвітіння, тому від оригінального Провансу – не відрізнити.

Лавандове поле у селі Стрілки Біля Свіржа є одним з найбільших в Україні. Воно займає площу понад 10 гектарів.

До теми Інстаграмна Україна: локації, де кожному треба зробити знімок

Львівський Прованс: як доїхати

Локація називається "Казкові поля". Вона розташована у Бібрській громаді лише за 25 кілометрів від Львова. Період квітування лаванди є коротким, зазвичай триває приблизно кілька тижнів – все залежить від погодних умов.

На території парку "Казкові Поля" розташовані місцини для прогулянок та фотосесій. Загалом тут висаджено 26 тисяч квіткових кущів понад 40 найцікавіших сортів та видів (лаванда, гортензія, троянда, вейгели, спіреї та ін.). Саме це лавандове поле є одним з найбільших в Західній Україні.

Парк працює без вихідних 10:00 – 22:00. Вартість квитків залежить від часу відвідин – є "денні" та "вечірні" тарифи. Ціни: від 30 до 100 гривень.

Поруч ще є низка цікавих культурних об'єктів. Таких як Свірзький замок, П’ятничанська вежа, Парк скульптур 3020, ранчо "Скарбова гора", "Галицька сорока" і місто Бібрка.