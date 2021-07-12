Що треба знати українським туристам про подорожі за кордон у 2021 році: корисні поради від МЗС

Країни все частіше заявляють, що готові приймати іноземних туристів, зокрема з України. Проте у період пандемії важливо ознайомитися зі всіма правилами подорожей.

Саме тому Міністерство закордонних справ України підготувало відповіді на найбільш поширені питання про мандрівки у 2021-му. Найперше, що радить МЗС: обов'язково перевіряти режим в'їзду і документи, які знадобляться.

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Відповіді МЗС на найпоширеніші запитання щодо подорожей за кордон

Де дізнатись про відкриті країни і умови перетину кордону

Актуальна інформація про правила в'їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. МЗС України оперативно оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу.

Чи можна потрапити в країну, до якої в'їзд заборонений на час пандемії: винятки

За інформацією МЗС, попри заборону в'їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків, тому на вищезгаданому порталі у розділі "Інтерактивна мапа світу" – виберіть конкретну країну і ознайомтеся.

Чи можна транзитом перетнути територію "закритої" держави

Попри заборону в'їзду одні країни можна перетнути транзитом, інші – ні. Зазначається, що порядок транзитного проїзду територією іноземної держави визначається карантинним законодавством відповідної країни. Перевірити інформацію можна на онлайн-карті: оберіть країну й опцію "Режим тимчасового транзиту".

Що робити, якщо правила зміняться під час перебування в країні за кордоном: чи можна повернутися

Громадянин України не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну, отже, має право повернутись за будь-яких обставин.

У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні "гарячі лінії" українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік тут ).

Щоб спростити зв'язок у випадку кризової ситуації, МЗС рекомендує перед поїздкою зареєструватись в системі "ДРУГ".

Чи можна вільно подорожувати зі свідоцтвом про вакцинацію

Кожна країна встановлює свої правила для в'їзду. Тому варто ознайомитись з відповідними інструкціями на порталі МЗС для уникнення можливих ускладнень чи непорозумінь.

Де перевірити перелік затверджених вакцин, якщо для в'їзду в країну необхідне свідоцтво про вакцинацію

Інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Шукайте необхідну інформацію в розділі "Режим тимчасового в‘їзду для громадян України" по країні, яка вас цікавить.

Де робити ПЛР-тест перед вильотом, щоб його прийняли в іншій державі

Сертифікат ПЛР-тесту має бути виданий лабораторією, зареєстрованою в Україні відповідно до чинного законодавства, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код та переклад на визначену країною призначення іноземну мову, зазвичай англійську.

Що робити, якщо під час поїздки за кордоном проявляються симптоми COVID-19

З переліком верифікованих МОЗ лабораторій України можна ознайомитись на веб-сайті Центру громадського здоров'я.

У разі появи симптомів необхідно звертатися до медичних закладів країни перебування для проведення тестування та, у разі підтвердження, визначення необхідного курсу лікування.

Якщо ж коронавірус виявили по прильоту, то відповідно до чинних протиепідемічних вимог, встановлених практично в кожній країні світу, проходження самоізоляції є обов'язковим.

МЗС також дало відповіді на наступні запитання:

Чи має значення для подорожей моє громадянство і країна, де я проживаю?

Якщо я виїду до країни, до якої заборонено в'їзд іноземцям, мене не пропустять на прикордонному контролі в аеропорту?

Чи потрібен мені дозвіл, щоб вивезти дітей за кордон?

Як можна перевірити режим в'їзду до тієї чи тієї країни для українських громадян (безвіз/необхідність оформлення візи)?

Як/де порахувати кількість днів перебування по безвізу в ЄС?

Які документи мені потрібні для поїздки за кордон?

Якщо я вакцинований/а, то тест перед поїздкою робити не треба?

Я отримав/ла першу дозу вакцини Covishield, а другу – корейської AstraZeneca. Чи можу я в'їхати в країни Шенгенської зони?

Коли запрацюють в Україні цифрові COVID-сертифікати? Як їх отримати? Яка інформація буде в них міститися?

Чи будуть українські цифрові COVID-сертифікати визнаватися в ЄС та світі?

Якщо у мене є цифровий COVID-сертифікат, чи потрібно мені мати в подорож ще й паперовий аналог? Чи можна взагалі отримати паперовий COVID-сертифікат?

Чи потрібно оформлювати для подорожі страховий поліс?

Куди звернутися, якщо в мене виникла критична ситуація за кордоном?

Чи обов'язково йти на самоізоляцію і проходити контроль пересування через мобільний застосунок після прибуття в іноземну країну?

Відзначимо, раніше в Україні почав працювати інформаційний бот для тих, хто подорожує за кордон. Він містить відомості про правила в'їзду українських туристів до різних країн.