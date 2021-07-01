Станція метро на Музейному острові в Берліні: чим унікальна нова підземка

У транспортній компанії BVG повідомили, що 9 липня відкриють нову станцію метро. Вона розташована на Музейному острові в Берліні. Крім унікальної локації, ця зупинки буде ювілейною – 175 в мережі метро.

Станція буде доволі тематичною до свого розташування. Її збудували, що "закрити прогалину" в маршруті та закликати ще більше туристів до музеїв на острові.

До теми Не гірші, ніж за кордоном: найкращі острови України для літнього відпочинку

Метро на Музейному острові

Нова станція має назву ідентичну до своєї локації – Museumsinsel ("Музейний острів"). Вона розташована на лінії U5 та матиме кілька виходів на сам Шпрееінзель (дослівно – острів на річці Шпрее).



Мінімалізм та чіткість ліній в композиції / Фото "34 Travel"

Підземну станцію метро спроектував швейцарський архітектор Макс Дадлер. Особливістю цього проєкту є склепінчаста стеля темно-синього кольору. Її прикрашають 7 200 світлодіодних ламп, що імітують зоряне небо.



Вид платформи у новій станції метро / Фото "Відвідай Берлін"

Тут розташовано 5 знаменитих музеїв німецької столиці. З 1999 року унікальний архітектурний та культурний ансамбль включений у Світову спадщину ЮНЕСКО.