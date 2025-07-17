Проте результат такого флешмобу – десятки пропущених рейсів і зіпсованих подорожей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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У чому полягає вірусний тренд?

Учасники експерименту зазвичай летять лише з ручною поклажею та проходять онлайн-реєстрацію заздалегідь. Завдяки цьому вони нібито заощаджують час і прибувають за 15 – 20 хвилин до посадки. І хоча деяким дійсно вдається встигнути на рейс, інші, як з'ясувалося, залишаються за межами літака.

Так, блогерка з ніком @momlifewithtiff розповіла, що вона з чоловіком ледве встигла на літак, після чого пообіцяла більше не ризикувати.

Однозначно не рекомендую цей тренд. Тепер я завжди приїжджатиму щонайменше за 2 години,

– написала вона у тіктоці.

Менше пощастило іншій користувачці з ніком @jenny_kurtzz – коли вона нарешті дісталася гейту, її літак уже злетів.

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Попри численні попередження, деякі користувачі все одно підтримують тренд. Вони вважають, що масове запізнення мандрівників відкриває можливість для тих, хто подорожує у "режимі очікування" – це спосіб летіти за копійки або навіть безкоштовно, займаючи місця "відпрацьованих" пасажирів.

Однак експерти попереджають: такий трюк може бути ефективним лише у невеликих аеропортах і за відсутності заторів, черг і непередбачуваних затримок. У більшості випадків запізнення призведе до втрати квитка та нервів.

Важливо! Порада від фахівців залишається незмінною: прибувайте до аеропорту щонайменше за 2 години до вильоту.

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