У МОЗ озвучили ймовірні вимоги до туристів на літній сезон

Зважаючи на досвід Туреччини, влітку в Україні можуть запровадити "сертифікати здоров'я". У такому випадку передбачено отримання готелями, магазинами та ТРЦ документів, які гарантуватимуть безпечний відпочинок.

Наразі українська влада розглядає та вивчає це питання. Таку інформацію 15 травня озвучив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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Досвід Туреччини

За словами Ляшка, делегація Центру громадського здоров'я нещодавно відвідала Туреччину. Там вона ознайомилася з досвідом цієї країни щодо туризму у час COVID-19.

Звернули увагу, наприклад, на впровадження "сертифікатів здоров'я" для готелів, які приймають туристів з усього світу. Делегація готує пропозиції за підсумками поїздки.

Які варіанти розглядають

За словами Ляшка, мовиться, зокрема, про:

Взаємність скасування ПЛР-тестів. У МОЗ та інших українських відомствах продумуватимуть, як це організувати.

У МОЗ та інших українських відомствах продумуватимуть, як це організувати. Можливе запровадження додаткової, добровільної сертифікації, так званих сертифікатів здоров'я.

Головний санітарний лікар уточнив, що такий сертифікат – це документ з певними протиепідеміологічними умовами.

. Вони передбачатимуть згоду туриста приїхати до закладу, який встановить додаткові норми для відвідування.

Мовиться про тестування на коронавірус COVID-19 або пред'явлення довідки про вакцинацію чи перенесення хвороби.

Ми розглядаємо певний сертифікат здоров'я, який є в Туреччині. Зокрема –з потенціалом його запровадження в Україні на літній період,

– зазначив Ляшко.

Робота ТРЦ у червоних зонах

Крім цього, головний санітарний лікар зауважив, що наразі ведеться робота над алгоритмами роботи ТРЦ у регіонах, де запроваджують червону зону карантину.

У МОЗ намагаються зробити так, аби вони не закривалися й могли функціонувати. Для цього вже прописали низку умов, тепер потрібно проаналізувати, як втілити їх.