"Мотор Січ" запускає рейси за новим внутрішнім напрямком: деталі маршруту

Українська авіакомпанія "Мотор Січ" запускає новий внутрішній рейс. Літатиме з Києва до Миколаєва.

Авіаперевізник вже відкрив продаж квитків. Їх можна забронювати на офіційному сайті flymotorsich.ua або на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua або kiwi.

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"Мотор Січ" почне літати з Києва до Миколаєва

Так, перший політ заплановано на 16 січня 2022 року.

Як відомо, полетіти за новим внутрішнім напрямком Київ – Миколаїв можна буде чотири рази на тиждень – щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі. А з Миколаєва до Києва рейси виконуватимуть з 17 січня у понеділок, середу, п'ятницю та суботу.

Розклад рейсів

Київ 19:15 (будні), 20:00 (вихідні) – Миколаїв 20:25 (будні), 21:10 (вихідні);

19:15 (будні), 20:00 (вихідні) – 20:25 (будні), 21:10 (вихідні); Миколаїв 07:20 (будні), 08:00 (вихідні) – Київ 08:30 (будні), 09:10 (вихідні).

Вартість квитків

Квитки доступні для бронювання з ціною від 1 257 гривень за переліт в один бік та від 2 598 гривень в обидва.

Базовий тариф авіакомпанії Fixed передбачає можливість перевезення 20 кілограмів багажу та ручної поклажі. Крім того, для рейсу Київ – Миколаїв перевізник пропонує ще тарифи Limited та Flex.

Приклад бронювання:



Приклад бронювання авіаквитків Київ – Миколаїв / flymotorsich.com

Наразі жодна з українських авіакомпаній не здійснює польоти за цим напрямком. Windrose скасувала рейси на початку 2021 року, а Air Ocean Airlines виконала лише презентаційний рейс.