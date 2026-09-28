Моторошний і незвичний гриб "Пальці диявола" росте в Україні: де його можна знайти

У лісах і на луках можна натрапити на гриб, який здалеку легко сплутати з незвичною квіткою. Його химерний вигляд нагадує щупальці восьминога, через що гриб Квітохвісник Арчера отримав моторошну назву "Пальці диявола".

Останнім часом все частіше цей гриб помічають на заході України, пише 24 Канал.

Як виглядає гриб Квітохвісник Арчера?

На ранньому етапі розвитку гриб не схожий на свою дорослу форму. Спочатку він нагадує яйце чи грушу розміром 3 – 5 сантиметрів. У міру дозрівання ця оболонка розривається і з неї поступово виходять кілька рожевих лопатей.

Вони мають сітчасту поверхню й спочатку з’єднані кінцівками, але згодом розходяться в різні боки. Саме в дорослому віці гриб набуває характерного вигляду зі щупальцями восьминога. У повністю розкритому стані діаметр гриба може становити 10 – 15 сантиметрів.

Однак незвична форма – не єдина особливість цього виду. Дозрілий гриб виділяє дуже сильний і неприємний запах, який нагадує запах здохлятини. Для гриба такий аромат падалі є способом розмноження, який приваблює комах, які сідають на гриб і контактують з темно-оливковим слизом, що містить спори.

Незвичний гриб росте в Україні: дивіться відео

Де росте незвичний гриб?

Квітохвісник Арчера можна знайти з липня до вересня. Гриб росте на кислих ґрунтах, найчастіше помітний в листяних та мішаних лісах. Зустріти гриб можна поруч з буковими, грабовими, дубовими деревами, а також неподалік ясена, сосни, клена та верби.

В Україні цей вид найчастіше знаходять у західних областях, зокрема там, де переважають відповідні для нього лісові умови.

Однак батьківщиною гриба називають Австралію. В Європі гриб вважається інтродукованим видом, тобто таким, що потрапив на нову територію внаслідок людської діяльності – випадково чи навмисно.

Існує припущення, що гриб міг потрапити до Європи разом з вовною чи військовими припасами приблизно у 1914 році, на початку Першої світової війни.

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Чи є цей гриб небезпечним?

Гриб не вважається отруйним, але й не є їстівним. Після приготування він має неприємний смак і запах. Люди, які його пробували, описують досвід як неприємний, хоча шкоди здоров’ю він не несе.

Квітохвісник Арчера тривалий час вважався рідкісним видом в Україні. Його навіть внесли до Червоної книги України, але у 2021 році виключили з неї.