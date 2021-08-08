Гірська країна серед степів: Мигія стала однією з улюблених локацій туристів на Миколаївщині

Гірська країна серед степів – так називають одну з улюблених локацій туристів на Миколаївщині. Уздовж річки Південний Буг на десятки кілометрів прогнувся унікальний ландшафт.

Гігантські утворення з кристалічної породи нагадують гори, а гранітним камінням густо вкрита і сама водойма. За даними вчених, відповідному ландшафту може бути 2 мільярди років. Мигія входить до складу Національного природного парку "Бузький Гард".

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Директор Національного природного парку "Бузький Гард" Владислав Артамонов сказав, що є таке поняття як український кристалічний щит. Таких щитів на планеті існує декілька. Вони між собою схожі, це породи приблизно одного періоду.

Мигія була закритою для туристів

Ще у 1980-х роках відповідна місцевість була закрита. Через наявність атомної електростанції в області та близькість до військових об'єктів радянська влада не пускала туди туристів. Наразі у Мигії 5 локацій, які популяризували самі відпочивальники.

"Я коли їхала, то думала, що це ж степ, рівнина. І тут відкривається такий неймовірний краєвид. Насправді щось від Карпат, щось від Грузії, щось взагалі від якихось швейцарських Альп. Насправді в Україні є все", – поділилась враженнями туристка.

Що можна подивитись в туристичній Мигії: дивіться відео 24 каналу

Національний парк пропонує 14 туристичних маршрутів, як водних, так і сухопутних. Щороку Мигію відвідують тисячі туристів. Вони їдуть не лише з різних куточків України, а й з-за кордону. Рибалка, рафтинг, фотополювання – кожен знаходить на різних локаціях Мигії своє вподобання.

Екстремали відвідують Мигію заради рифтингу

Хтось обирає екстремальний атракціон тролей над Радоновим озером, а комусь до душі гігантська гойдалка над водоймою. Її висота – 10 метрів.

Розгойдуємо в залежності від побажань клієнта. Можемо до максимуму її розгойдати. Так, що вона піднімається майже до самої гори,

– сказав власник атракціону Сергій Осачук.



Туристи можуть "пролетіти" на тросі над озером / Фото 24 каналу

Справжні екстремали їдуть у Мигію заради рафтингу. Мандрівка популярна під захід сонця. У подорож порогами Південного Бугу не випускають без детального інструктажу.



У подорож порогами не випускають без інструктажу / Фото 24 каналу

У Мигії багато садиб зеленого туризму і поки єдиний готель. Ціни помірні, на брак клієнтів не скаржаться. Керуючий готелем Валерій Лисий зазначив, що завантаженість готелю від 70 до 100 % щодня, туристи приїжджають з усієї України.

Потрапити до Мигії можна як через турагенції, так і самостійно. Місцина на Миколаївщині ідеально підходить для туру вихідного дня.