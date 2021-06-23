Феномен у парку Йосеміті: в мережі з'явилося магічне відео "веселкового водоспаду" у США

Ви коли-небудь бачили веселковий водоспад? Якщо ні, то в мережі з'явилося відео з таким магічним природним явищем.

Сильний вітер і потік води, що падає, створили дивовижну веселку над водоспадом. Мовиться про Йосемітський водоспад.

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Це найвищий відомий водоспад у Північній Америці. Розташований у Національному парку Йосеміті, в гірському ланцюзі Сьєрра-Невада, що в Каліфорнії (США).

Водоспад Йосеміті – одна з найвизначніших пам'яток парку, особливо протягом пізньої весни, коли водний потік досягає максимуму. Він робить три велетенські стрибки загальною висотою 739 метрів.

Водоспад цікавий також взимку, адже під час сильних морозів він замерзає в монолітну крижану брилу.

Однак зараз Йосемітський водоспад радує око барвистою веселкою.



Відзначимо, раніше курортні локації Лемурійське озеро, Сиваш та Арабатську косу показали з висоти пташиного польоту – вони мають ще більш захопливий вигляд.