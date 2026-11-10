Не Мальдіви і не Балі: де розташоване найпопулярніше місце для медового місяця

Планування весілля супроводжується не лише вибором сукні, місця проведення, узгодженням меню та іншими важливими деталями. Молодятам також дуже важливо вирушити у медовий місяць до місця, яке їм назавжди запам’ятається.

Мальдіви та Балі завжди були найбажанішими напрямками, проте в Європі популярність здобула одна країна, яку найчастіше відвідують молодята, пише Viajes.

Яка країна є найкращим місцем Європи для медового місяця?

У 2027 році найпопулярнішим місцем для медового місяця стане Греція. Багата культурна історія, смачна кухня та романтичний вайб країни приваблюють тисячі молодят. Останнім часом вони відмовляються від тропічних країн на користь місця, яке ближче до дому.

Греція приваблює туристів цікавими місцями на материку та на островах. Молодята можуть побачити яскраві Афіни, а тоді обрати острів Міконос, Санторіні чи Крит.

Санторіні, що вражає: дивіться відео

Останніми роками став дуже популярним Закінтос, який вражає своїми краєвидами. Острів хочуть побачити якомога більше туристів завдяки мальовничим пейзажам і унікальним локаціям, які можна оглянути, орендуючи автомобіль.

Перебуваючи на острові, варто навідатися до оглядового майданчика Myzithres Viewpoint та пляжу Porto Limnionas. Крім того, тут є чимало цікавих локацій, які варто побачити. Серед них пляж Каламакі, де живуть черепахи, монастир Анафонітрія, спокійний пляж Ксігія тощо.

Дивовижний Закінтос: дивіться відео

Однак до трійки місць для медового місяця таки увійшли Балі та Мальдіви. Далі четверте місце посідає Італія, а до п’ятірки увійшла екзотична Французька Полінезія. Шосте і сьоме місця дісталися Японії та Фіджі, на восьмому місці опинилася Франція, на дев’ятому – Таїланд, а Південна Африка замикає десятку.