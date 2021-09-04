Медитація та внутрішній спокій в італійській церкві, що ніби парить у повітрі: дивовижні фото

Сантуаріо Мадонна делла Корона побудована на шельфі скелі на висоті понад 700 метрів. Знизу розкинулась долина річки Адідже. Це приголомшливе місце ідеально підходить як для молитви, так і для насолоди краєвидом.

Якщо дивитися на неї з іншого боку, то здається, ніби вона парить у повітрі. Це популярне місце для паломників з усього світу.

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Церква серед скель

Ця дивовижна італійська церква розташована на висоті 774 метри над рівнем моря і вбудована у бік скелі Бальдо. Приголомшливе місце розташування використовувалося як місце для спокійного споглядання та молитви протягом останніх 1000 років. Крім приголомшливих краєвидів, тут є скульптури та копії Скали Санта - сходів, якими, як кажуть, Ісус ходив у палаці Пілата до свого розп’яття.

На вебсайті церкви пояснюється: "Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати хвилини молитви та внутрішнього спокою з можливостями розслабитися і насолодитися тишею, яку природа може запропонувати в цьому прекрасному місці".

Цікаві факти з історії цієї церкви:

Нинішній готичний фасад церкви був надбудований до будівлі у 1899 році. Вона зазнала багатьох реконструкцій та реставрацій.

У 1982 році вона була оголошена "малою базилікою" Італії.

А за 4 роки, тобто у 1988 році Папа Іван Павло II відвідав церкву.

Паломники можуть дістатися до Сантуаріо Мадонна делла Корона, пройшовши двогодинною пішохідною стежкою від міста Брентіно, або вони можуть під’їхати до міста Сп'яцці та пройти однокілометрову дорогу до церкви. Дорога містить 14 бронзових статуй, що представляють Хресний шлях. Також до цієї церкви курсує маршрутний автобус, який курсує зі Спіацці тією ж дорогою.

Чарівні краєвиди гори Бальдо / Фото The Daily Mail