Майже без обмежень: Швеція скасує низку коронавірусних заборон з 29 вересня

Уряд Швеції перейшов до 4 етапу зняття обмежень. Наприкінці вересня можна буде відвідувати масові заходи та не дотримуватися на них соціальної дистанції.

Таке рішення прийняли через те, що частка щеплених громадян складає 70%. А кількість нових випадків COVID-19 за день не перевищує 2 тисячі.

До слова Перемогли пандемію: у Данії скасують усі обмеження через COVID-19

Скасування обмежень: деталі

Життя у Швеції для вакцинованих громадян фактично повернеться в докарантинну реальність.

Оголошення, які ми робимо сьогодні, означають, що вакциновані люди в принципі можуть жити нормально після 29 вересня. Для нещеплених вони продовжують ризикувати заразитися серйозними захворюваннями, і це буде викликати занепокоєння, коли повсякденне життя повернеться до більш нормальної ситуації,

– попередив очільник Агентства громадського здоров’я Йохан Карлсон.

З 29 вересня скасують:

обмеження щодо кількості людей, дозволених як на публічних, так і на приватних заходах,

обмеження, які застосовувались до ресторанів та барів: певна кількість груп відвідувачів та відстані між столиками;

національну рекомендацію щодо роботи з дому за можливості. Щоправда, Агентство громадського здоров’я порадило роботодавцям впроваджувати поступове повернення до фізичних робочих місць.

Цікаво, що культурна, спортивна та ресторанна галузі чинили великий тиск на відкриття або альтернативу запровадження пропуску на вакцину для заходів. На цей час Швеція використовує цифровий сертифікат ЄС лише для подорожей, але не застосовує його для відвідувачів кафе, ресторанів і барів.

Умови перетину кордону

Відповідно до інформації на урядовому сайті Швеції, наразі туристам не з ЄС в'їзд заборонено. Навіть з сертифікатами вакцинації потрапити українцям не вийде. Це обмеження попередньо діятиме до 31 жовтня, але може бути продовжено.