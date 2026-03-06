Карта вводить вас в оману: ця країна-сусідка України не має виходу до моря
- Молдова не має прямого виходу до Чорного моря, хоча карта може створювати протилежне враження, але все ж кораблі її туди можуть пропливати.
- Країна також приваблює туристів винними підвалами Милештій Мичь, археологічним комплексом Орхеюл Векі та культурними пам'ятками Кишинева.
Погляньте на карту Молдови – здається, що ця країна торкається Чорного моря. Але це оманливе враження.
А проте в Молдові є багато інших цікавинок для туристів. Завдяки матеріалам moldova.travel розповідаємо про це докладніше.
Чим цікава Молдова для туристів і чи має вона вихід до Чорного моря?
Молдова, наша безпосередня сусідка, розташована всього за кілька кілометрів від узбережжя. І на карті навіть здається, що вона має вихід до Чорного моря – однак це оптична ілюзія: між цією країною та морем пролягає вузька смуга української території десь у 2 кілометри завширшки.
Через цю невеличку географічну деталь Молдова залишається повністю континентальною державою без жодного морського порту. Економічні та туристичні морські можливості залишаються недосяжними, але це не означає, що країна не має чим звабити туристів.
Молдова має вихід до Дунаю – другої за довжиною річки Європи, що впадає в Чорне море. Дунай завдяки порту Джурджулешти, як пише ucraina.mfa.gov.md, забезпечує країні експорт, а ще й неймовірні краєвиди та всі види річкового відпочинку. На території країни також є багато цікавинок.
До слова: протяжність молдовського берега Дунаю становить лише близько 500 метрів, і цю стратегічну ділянку віддала Україна – після територіального обміну за договором 1999 року. Натомість ми отримали шмат автошляху Одеса – Рені біля села Паланка.
Столиця Молдови Кишинів пропонує туристам Центральний парк імені Штефана чел Маре, заснований у 1818 році. Там можна прогулятися доглянутими алеями, відпочити біля фонтанів та помилуватися пам'ятником великому правителю.
Сусідка України Молдова – без моря, але з багатьма іншими цікавинками: дивіться відео compassandacamera
Біля парку є площа Великих Національних Зборів, що була свідком важливих подій молдовської історії, а також Кафедральний парк з білосніжним собором. Також цікавий парк "Валя Морілор" навколо однойменного озера, що має пляж, човнову станцію, літній театр та атракціони.
Ботанічний сад Кишинева займає понад 100 гектарів і є домом для тисяч видів рослин з усього світу. А за 15 кілометрів від столиці стоять гостинні 200-кілометрові винні підвали Милештій Мичь, що ховаються вглиб на 80 метрів. Ці підвали є найдовшими у світі з найбільшою колекцією вин – 2 мільйони пляшок.
І як не згадати про Орхеюл Векі – археологічний комплекс з печерним монастирем, Етнографічним музеєм Бутучені початку XX століття та руїнами татаро-монгольського міста XIV – XVI століть. Цей заповідник є найважливішою культурною пам'яткою Молдови.
А які суто морські туристичні країни світу точно варто відвідати?
Мадагаскар – восьмий континент. Це острівна держава біля східного узбережжя Африки, що вражає унікальністю природи – близько 90% усієї тутешніх флори та фауни не існують більше ніде у світі. Річ у тім, що Мадагаскар відокремився від стародавнього суперконтиненту Гондвана десь 88 мільйонів років тому і відтоді розвивався в ізоляції.
Ангілья – найбезпечніша країна Карибів. Це крихітна британська заморська територія з найнижчим рівнем злочинності у Карибському басейні, кількома десятками незалюднених пляжів та кухнею світового класу. А пляж Shoal Bay взагалі посідає 14 місце в рейтингу найкращих пляжів світу.
