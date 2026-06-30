Після 20 років щоденного потоку туристів найчистіше село Азії запровадило нове правило

Ще донедавна село Мауліннонг щодня приймало сотні туристів, однак тепер раз на тиждень його вулиці належать лише місцевим жителям. Так громада вирішила зберегти свої традиції та звичний ритм життя.

Як повідомляє BBC, із січня 2026 року село Мауліннонг щонеділі закриває свої ворота для одноденних туристів.

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Чому Мауліннонг називають найчистішим селом Азії?

Мауліннонг розташований у штаті Мегхалая неподалік кордону з Бангладеш. У 2003 році журнал Discover India назвав його найчистішим селом Азії, після чого населений пункт став популярною туристичною локацією. Чистота тут є частиною повсякденного життя.

Дітей із раннього віку привчають прибирати територію, багато школярів щоранку підмітають вулиці, а по всьому селу встановлені бамбукові смітники ручної роботи. Місцеві жителі також дотримуються правил утилізації біорозкладних відходів і приділяють велику увагу озелененню.

Найчистіше село Азії: дивитись відео

Після того як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді згадав Мауліннонг під час кампанії "Чиста Індія", село стало ще популярнішим серед туристів. Почали відкриватися гостьові будинки, ресторани, сувенірні крамниці, а туризм став одним із головних джерел доходу.

Чому село вирішило заборонити туристам приїжджати по неділях?

Із січня 2026 року Мауліннонг щонеділі не приймає одноденних туристів. Для цього на єдиному в'їзді до села встановили ворота, які в цей день залишаються зачиненими. За словами представників сільського комітету, рішення ухвалили, щоб зберегти культурну ідентичність громади та повернути жителям можливість проводити неділю так, як це було до туристичного буму.

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Оскільки більшість населення є християнами, цей день вони хочуть присвячувати церкві, молитві та родині, а не обслуговуванню відвідувачів. Ще однією причиною стало бажання дати селу перепочинок після багатьох років постійного напливу туристів.

Місцеві жителі також звернули увагу, що не всі відвідувачі дотримуються правил чистоти. Незадовго до запровадження заборони в мережі поширилося відео, на якому видно пластикові пляшки, залишені туристами на території села.

Водночас обмеження не стосується гостей, які бронюють проживання в місцевих гостьових будинках із суботи на неділю. Для них село залишається відкритим, тоді як одноденні туристи в неділю потрапити до Мауліннонга не можуть.