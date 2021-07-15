МАУ збільшила кількість рейсів за 5 популярними напрямками: перелік

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" вирішила збільшити кількість рейсів за найбільш популярними міжнародними напрямками. МАУ зробила це у зв'язку з різким зростанням попиту на авіаперельоти на початку літа.

Популярність деяких туристичних напрямків з кожним днем зростає. Річ у тім, що багато країн пом'якшують умови перетину кордонів.

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У липні МАУ збільшить кількість рейсів за такими напрямками:

Київ – Афіни – до рейсів щовівторка, щочетверга та щоп'ятниці додаються нові частоти щонеділі з 11 липня та щосуботи з 31 липня;

– до рейсів щовівторка, щочетверга та щоп'ятниці додаються нові частоти щонеділі з 11 липня та щосуботи з 31 липня; Київ – Ларнака – щоденні рейси із додатковою частотою щопонеділка з 12 липня;

– щоденні рейси із додатковою частотою щопонеділка з 12 липня; Київ – Каїр – щопонеділка, щовівторка з 13 липня, щосереди, щочетверга, щоп'ятниці з 23 липня та щонеділі;

– щопонеділка, щовівторка з 13 липня, щосереди, щочетверга, щоп'ятниці з 23 липня та щонеділі; Київ – Баку – щоденні рейси з урахуванням додаткових частот щовівторка з 13 липня та щосуботи з 24 липня;

– щоденні рейси з урахуванням додаткових частот щовівторка з 13 липня та щосуботи з 24 липня; Київ – Єреван – щоденно + додаткові частоти щопонеділка з 26 липня та щочетверга з 29 липня.

У авіакомпанії зазначають, що оновлений розклад за вказаними авіамаршрутами дозволить пасажирам скористатися комфортнішим стикуванням, зокрема забезпечить більший вибір при сполученні через Київ до/з Парижа, Мілана, Лондона, Амстердама, Женеви, Берліна, Мюнхена, Вільнюса, Барселони, Праги, Тбілісі та регіонів України.

Нагадаємо, 1 липня українські туристи тривалий час не могли вилетіти на довгоочікуваний відпочинок до Анталії. Чому сталися масові затримки рейсів, хто в цьому винен, яка ситуація зараз та чи може вона повторитися знову – читайте у матеріалі 24 каналу.

Крім того, раніше рейс МАУ, що прямував з Харкова до турецького Бодрума, затримався – спершу через негоду, а згодом через птаха, що застряг у двигуні.

Також Державіаслужба України видала й оновила права авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" на польоти за 7 маршрутами до Греції.