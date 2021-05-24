МАУ запускає прямі рейси з Києва до курорту в ОАЕ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Польоти розпочнуться з 25 червня 2021 року.

Курорт Рас-ель-Хайма лежить на півночі Об'єднаних Арабських Еміратів, на березі Перської затоки. Місто розділене бухтою на дві частини – стару і нову.

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Зазначається, що МАУ стане першою українською авіакомпанією, яка здійснюватиме прямі перельоти до Рас-ель-Хайми. Також одним із головних стратегічних авіаційних партнерів для емірату, який зараз динамічно розвивається.

Жителі України зможуть літати до емірату Рас-ель-Хайма прямим рейсом, – йдеться у повідомленні.

Рейс МАУ з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Міжнародного аеропорту Рас-ель-Хайма виконуватиметься двічі на тиждень. При цьому СЕО "МАУ" Євген Дихне додав, що авіакомпанія має намір збільшувати частоту польотів, враховуючи очікуваний високий попит, особливо влітку.

Політ триватиме п'ять годин. Після прибуття всі туристи проходитимуть обов'язкове ПЛР-тестування в аеропорту. Крім того, перед поверненням в Україну у них буде можливість пройти повторне безкоштовне тестування.

– від 3812 гривень з багажем.

Нагадаємо, раніше бюджетний лоукостер Wizz Air повідомив, що запускає рейс зі столиці ОАЕ Абу-Дабі до Борисполя. Перший політ запланований на 1 липня.