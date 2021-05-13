МАУ та європейські авіакомпанії відмінили рейси до Тель-Авіва

Європейські авіалінії та українська компанія МАУ призупиняють рейси до Тель-Авіва у зв’язку з обстрілами.
МАУ оголосила про скасування рейсів, які мали відбутись 13 травня, через відповідне NOTAM-повідомлення Ізраїлю.
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Зокрема, йдеться про рейси PS778, PS775, PS776, PS777. Рейс PS 778 TLV – KBP 14 травня перенесено на 8:40, з прибуттям до Києва о 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту.
Пасажирів просять уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропорту "Бориспіль" та аеропорту Бен Гуріон.
У разі появи нової інформації пасажирів буде також проінформовано шляхом направлення інформації на електронну пошту, яку вони вказали під час бронювання або купівлі квитка.
- Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу і доплати по тарифу в оригінальному класі протягом терміну дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.
- Обмін квитка на промокод з додатковим бонусом 25% на сайті МАУ
- Повернення коштів
Також про призупинення польотів оголосили щонайменш Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways, польська LOT та російський "Аэрофлот".
Обстріли в Ізраїлі: що потрібно знати
- У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та Палестиною загострився, коли в Ізраїль почав виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль цього не визнає.
- Почались сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
- Опісля сталися масові ракетні обстріли з обох сторін. Жертви є і зі сторони Ізраїлю, і зі сторони Палестини.
- Бойовики Палестини запустили ракету у міжнародного аеропорт "Рамон", що розташований на півдні Ізраїлю.