МАУ та європейські авіакомпанії відмінили рейси до Тель-Авіва

Європейські авіалінії та українська компанія МАУ призупиняють рейси до Тель-Авіва у зв’язку з обстрілами.

МАУ оголосила про скасування рейсів, які мали відбутись 13 травня, через відповідне NOTAM-повідомлення Ізраїлю.

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Зокрема, йдеться про рейси PS778, PS775, PS776, PS777. Рейс PS 778 TLV – KBP 14 травня перенесено на 8:40, з прибуттям до Києва о 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту.

Пасажирів просять уважно стежити за оновленням інформації на сайті авіакомпанії, а також на сайтах аеропорту "Бориспіль" та аеропорту Бен Гуріон.

У разі появи нової інформації пасажирів буде також проінформовано шляхом направлення інформації на електронну пошту, яку вони вказали під час бронювання або купівлі квитка.

Для квитків з фактично відміненими рейсами МАУ можливі наступні дії:

Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу і доплати по тарифу в оригінальному класі протягом терміну дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.

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Повернення коштів

Також про призупинення польотів оголосили щонайменш Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways, польська LOT та російський "Аэрофлот".

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