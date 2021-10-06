МАУ влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з Києва до Грузії та Вірменії

Авіакомпанія МАУ влаштувала розпродаж квитків із Києва за 2 напрямками. Йдеться про Грузію та Вірменію.

Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

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МАУ влаштувала розпродаж квитків до Грузії та Вірменії

"Міжнародні авіалінії України" пропонують квитки із Києва до Тбілісі та Єревану.

Переліт в один бік обійдеться від 1 317 гривень (42 євро), в обидва – від 2 634 гривень (85 євро).

Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.

Умови в'їзду до Грузії

Розпродаж триватиме до 10 жовтня та поширюється на рейси з 1 листопада до 20 грудня 2021 року.

Перед тим, як вирушити до Тбілісі слід перевірити правила в'їзду для туристів.

мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною;

невакциновані особи мають надати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки;

також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється на електронну пошту протягом 24 годин;

перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.

Умови в'їзду до Вірменії

За даними Worldometer , станом на 4 жовтня 2021 року в Грузії виявлено 618 620 випадків зараження коронавірусом, з них 9 068 летальних.

Для в'їзду на територію Вірменії, зокрема Єревану, потрібно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Також існує можливість пройти тестування в аеропорту або у пункті пропуску на кордоні, але тоді доведеться чекати результатів тесту в ізоляції.

За даними Worldometer , станом на 4 жовтня 2021 року в Вірменії виявлено 265 317 випадків зараження коронавірусом, з них 5 397 летальних.

Зауважимо, раніше авіакомпанія МАУ заявила, що відкриває нові напрямки по всьому світу. Наразі з кількох аеропортів можна дістатися до міст Північної, Південної Америки, а також у популярні міста на території Азії.