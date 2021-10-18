МАУ влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з Києва та Одеси до Стамбулу

Авіакомпанія МАУ влаштувала розпродаж квитків із Києва та Одеси за популярним напрямком. Йдеться про Стамбул.

Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

До теми З українських міст до Стамбулу: Turkish Airlines організувала розпродаж – вартість авіаквитків

МАУ влаштувала розпродаж квитків до Стамбулу

"Міжнародні авіалінії України" пропонують акційні квитки із Києва та Одеси до Стамбулу.

Переліт у два боки обійдеться від 3 267 гривень (107 євро).

Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.

Умови в'їзду до Туреччини

Розпродаж триватиме до 21 жовтня та поширюється на рейси з 1 листопада до 21 квітня 2022 року.

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.