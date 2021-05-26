МАУ відновлює польоти з Києва до Варшави: вартість авіаквитків та розклад рейсів

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" продовжує відновлення рейсів, які були призупинені через COVID-19. Зокрема, МАУ запускає рейси за маршрутом Київ – Варшава.

Рейси здійснюватимуться з 18 червня. Полетіти з Києва до Варшави можна буде щовівторка, п'ятниці й неділі.

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Розклад

Київ (KBP) – Варшава (WAW): виліт 09:55 (за місцевим часом) – приліт 10:30 (за місцевим часом)

(KBP) – (WAW): виліт 09:55 (за місцевим часом) – приліт 10:30 (за місцевим часом) Варшава (WAW) – Київ (KBP): виліт 14:05 (за місцевим часом) – приліт 16:35 (за місцевим часом)

Зазначається, що зручний розклад рейсів забезпечує стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт Бориспіль. Зокрема, пасажири з Варшави зможуть зручно дістатися до та у зворотному напрямку:

Харкова

Дніпра

Запоріжжя

Львова

Івано-Франківська

Херсона

Одеси

Кишинева

Тбілісі, Батумі

Тель-Авіва

Єревана

Стамбула

Дубай

Баку

Каїра

Ціни

Ціни за маршрутом Київ – Варшава розпочинаються від 908 гривень, Варшава – Київ від 29 євро в одну сторону. Забронювати квиток можна на офіційному сайті МАУ.

Нагадаємо, раніше МАУ заявила, що запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Польоти розпочнуться з 25 червня 2021 року.