МАУ відновлює польоти з Києва до Варшави: вартість авіаквитків та розклад рейсів

26 травня 2021 , 09:24
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Джерело:

пресслужба МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" продовжує відновлення рейсів, які були призупинені через COVID-19. Зокрема, МАУ запускає рейси за маршрутом Київ – Варшава.

Рейси здійснюватимуться з 18 червня. Полетіти з Києва до Варшави можна буде щовівторка, п'ятниці й неділі. 

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Розклад

  • Київ (KBP) – Варшава (WAW): виліт 09:55 (за місцевим часом) – приліт 10:30 (за місцевим часом)
  • Варшава (WAW) – Київ (KBP): виліт 14:05 (за місцевим часом) – приліт 16:35 (за місцевим часом)

Зазначається, що зручний розклад рейсів забезпечує стикування з десятком міжнародних та внутрішніх рейсів через Київ, аеропорт Бориспіль. Зокрема, пасажири з Варшави зможуть зручно дістатися до та у зворотному напрямку:

  • Харкова
  • Дніпра
  • Запоріжжя
  • Львова
  • Івано-Франківська
  • Херсона
  • Одеси
  • Кишинева
  • Тбілісі, Батумі
  • Тель-Авіва
  • Єревана
  • Стамбула
  • Дубай
  • Баку
  • Каїра

Ціни

Ціни за маршрутом Київ – Варшава розпочинаються від 908 гривень, Варшава – Київ від 29 євро в одну сторону. Забронювати квиток можна на офіційному сайті МАУ.

Нагадаємо, раніше МАУ заявила, що запускає перші прямі регулярні рейси з Києва до Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Польоти розпочнуться з 25 червня 2021 року.

Автор: Марта Касіянчук