МАУ скасовує чартери на популярні екзотичні курорти: названо причину

У грудні українська авіакомпанія МАУ запустила рейси на екзотичні курорти. Йдеться про Домінікану, Мексику та Мальдіви.

Їх авіаперевізник виконував на замовлення туроператора "Компас". Втім, як повідомив виконавчий директор туроператора Дмитро Гудзій, з лютого чартерні рейси за цими 3-ма напрямками достроково згорнуть.

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На думку експертів, ці чартерні програми просто не витримують конкуренції, попри повну завантаженість борта.

Спершу туроператор "Компас" анонсував перельоти на двох Boeing 777, які МАУ мала намір ввести до свого флоту перед Новим роком, однак плани змінилися, їх не доставили в Україну. Тому під програми взяли в мокрий лізинг один Boeing 767-300ER, у португальської авіакомпанії EuroAtlantic Airways.

Через таку раптову заміну оператор опинився у складній ситуації – замість двох бортів на тисячу пасажирів отримав лише один на 267 пасажирів.

"Компасу" одразу довелося скоригувати програми, зробивши замість двох ланцюжків у Домінікану один. Програми, що залишилися, не допомогли вийти на заплановані доходи – ціна квитків безпосередньо залежить від кількості пасажирів у салоні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туристичному оператору "Компас" довелося конкурувати з "Anex Tour", що виявилося надскладним завданням. Всупереч тому, що португальський Boeing 767-300ER пропонував хороший сервіс, – цього було недостатньо, щоб залучити велику кількість VIP-клієнтів, а економсегмент орієнтувався на "Anex Tour".

Так, у результаті – тури підгоряли, а ціни доводилося знижувати. Це не допомагає бізнесу, тож туроператор вирішив не ризикувати.

Що буде з квитками, придбаними на лютий

Раніше угорський лоукостер Wizz Air та ірландський Ryanair внесли зміни до своїх зимових розкладів польотів та скасували чимало рейсів з українського Харкова.

Клієнти, що придбали турпакети на лютий з перельотом з авіакомпанією МАУ, полетять регулярними, а не чартерними рейсами.

При цьому в деяких випадках туристам доведеться доплатити (приблизно 100 доларів за одного). Крім того, перельоти вже будуть з пересадкою.