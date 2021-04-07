МАУ пропонує авіаперсонал додати в першу чергу вакцинації

Авіакомпанія МАУ запропонувала внести пілотів і бортпровідників до переліку ключових професій, для яких передбачено першочергову вакцинацію від коронавірусу.

Компанія наголошує на міжнародні норми. Зазначається, що нещодавно керівники Міжнародної організації цивільної авіації , Міжнародної організації праці, Міжнародної морської організації, Міжнародної організації з міграції та Всесвітньої організації охорони здоров'я підписали спільну заяву.

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Вони закликали уряди визначити пріоритетними членів екіпажу авіакомпаній у своїх національних програмах вакцинації проти COVID-19 разом з іншими основними професіями.

Однак досі план імунізації населення України від COVID-19, розроблений Міністерством охорони здоров'я, так і не передбачає першочергової вакцинації авіаційного персоналу,

– наголосили у пресслужбі МАУ.

Генеральний директор МАУ Євген Дихне переконаний, що вакцинація пілотів і бортпровідників є стратегічно необхідною.

Цей крок важливий і для збереження кадрового потенціалу авіації, і з точки зору посилення захисту від поширення вірусу, який більше року тримає авіаринок на колінах. З огляду на це, ми в МАУ готові виступати не інакше, як послами вакцинації в Україні,

– сказав Дихне.

Також зазначила, що Україна взяла на себе зобов'язання в рамках конвенцій Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) дотримуватися її нормативів і рекомендацій.