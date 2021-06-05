Через ситуацію з Білоруссю: МАУ призупиняє старт рейсів між Україною та Польщею

У МАУ переглянуть плани щодо відновлення польотів з України до Польщі з 18 червня 2021 року. Рейси відновлять, якщо на них буде попит.

Причиною такого рішення у "Міжнародних авіалініях України" назвали ситуацію, до якої призвела необхідність облітати територію Білорусі. Окрім того, на це вплинув перерозподіл пасажиропотоків, який фіксують на цьому напрямку.

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Деталі від МАУ

У МАУ пообіцяли ретельно аналізувати ринок. Мовиться як про прямих (point to point) пасажирів, які прямують з або до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні.

У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені,

– наголосили в авіакомпанії.

Якщо люди вже встигли придбати квитки на скасовані рейси, їм повернуть гроші. Окрім того, можна змінити дати подорожі на рейси МАУ (за умови зняття обмежень аеропортом) або обміняти квиток на промо-код із додатковим 25% бонусом.

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