МАУ оголосили про поновлення та запуск рейсів: куди будуть літати

Авіакомпанія МАУ перезапустить більше десяти регулярних міжнародних маршрутів в літньому розкладі 2021 року.

Компанія продовжить виконувати внутрішні рейси спільно з авіакомпанією-партнером за напрямками Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя та Івано-Франківськ, а також власні регулярні рейси в Одесу та в Херсон починаючи з червня 2021.

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Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ продовжить здійснювати з Києва у такі міста:

Амстердам,

Єреван,

Дубай,

Лондон,

Вільнюс,

Париж,

Каїр,

Мюнхен,

Берлін,

Женева,

Тбілісі,

Баку,

Тель-Авів,

Прага,

Стамбул,

Мілан.