МАУ оголосили про поновлення та запуск рейсів: куди будуть літати

Джерело:Пресслужба МАУ
Авіакомпанія МАУ перезапустить більше десяти регулярних міжнародних маршрутів в літньому розкладі 2021 року.
Компанія продовжить виконувати внутрішні рейси спільно з авіакомпанією-партнером за напрямками Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя та Івано-Франківськ, а також власні регулярні рейси в Одесу та в Херсон починаючи з червня 2021.
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Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ продовжить здійснювати з Києва у такі міста:
З Одеси будуть літати у Тель-Авів і Стамбул.
Також МАУ планує відновити рейси з Києва у:
Крім цього, на найпопулярніших маршрутах МАУ збільшить кількість частот, зокрема: Київ – Лондон – 10 частот на тиждень; Київ – Стамбул – 21 частота на тиждень; додатково виконуються рейси між Одесою та Стамбулом; Київ – Тель-Авів – 14 частот на тиждень.
Під час літньої навігації також планують виконувати рейси за маршрутом Київ – Джидда. Старт рейсів з Києва до Торонто та з Києва до Нью-Йорка компанія перенесла на третій квартал 2021 року.