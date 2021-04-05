МАУ оголосили про поновлення та запуск рейсів: куди будуть літати

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Джерело:

Пресслужба МАУ

Авіакомпанія МАУ перезапустить більше десяти регулярних міжнародних маршрутів в літньому розкладі 2021 року.

Компанія продовжить виконувати внутрішні рейси спільно з авіакомпанією-партнером за напрямками Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя та Івано-Франківськ, а також власні регулярні рейси в Одесу та в Херсон починаючи з червня 2021.

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Міжнародні рейси авіакомпанія МАУ продовжить здійснювати з Києва у такі міста:

  • Амстердам,
  • Єреван,
  • Дубай,
  • Лондон,
  • Вільнюс,
  • Париж,
  • Каїр,
  • Мюнхен,
  • Берлін,
  • Женева,
  • Тбілісі,
  • Баку,
  • Тель-Авів,
  • Прага,
  • Стамбул,
  • Мілан.

З Одеси будуть літати у Тель-Авів і Стамбул.

Також МАУ планує відновити рейси з Києва у:

  • Ніццу,
  • Анкару,
  • Рим,
  • Варшаву,
  • Афіни,
  • Кишнів,
  • Барселону,
  • Ларнаку,
  • Ташкент,
  • Батумі.

Крім цього, на найпопулярніших маршрутах МАУ збільшить кількість частот, зокрема: Київ – Лондон – 10 частот на тиждень; Київ – Стамбул – 21 частота на тиждень; додатково виконуються рейси між Одесою та Стамбулом; Київ – Тель-Авів – 14 частот на тиждень.

Під час літньої навігації також планують виконувати рейси за маршрутом Київ – Джидда. Старт рейсів з Києва до Торонто та з Києва до Нью-Йорка компанія перенесла на третій квартал 2021 року.