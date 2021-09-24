Маски більше не обов'язкові: в аеропорту Амстердаму діють нові правила

Головний аеропорт Нідерландів - Схіпхол в Амстердамі вводить нові правила. Тут скасовують носіння масок під час очікування рейсу та не вимагатимуть дистанції у 1,5 метри.

Ці вільніші умови почнуть діяти з 25 вересня. Проте, перед входом в літак маску все ж буде потрібно надіти.

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Без масок і дистанції

Для мандрівників запроваджують нові умови перебування в аеропорту. Вони діятимуть в будівлі летовища, до виходу на посадку.

Можна буде перебувати без маски та не дотримуватися 1,5 метри соціальної дистанції. Проте, пасажирам радять давати один одному достатньо простору, де це можливо.

А ще маску можна буде не одягати мандрівникам, які прилетіли до Амстердаму до моменту переходу в зал для отримання багажу.

Чи весь аеропорт вільний від масок

Так, якщо людина отримала повний курс щеплень. Наприклад, потрапити до пунктів громадського харчування в загальнодоступній зоні терміналу в Схіпхол зможуть тільки вакциновані особи. Сертифікат має підтверджувати, що людина пройшла вакцинацію від COVID-19, одужала або має негативний результат ПЛР-тесту.

Які умови перетину кордону

В'їхати до Нідерландів можуть усі, мандрівники з біометричними паспортами без обмежень відповідно до рекомендацій Ради ЄС. Необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на Covid-19, якщо ви подорожуєте з безпечної країни/регіону за межами ЄС/Шенгену.

Також напередодні необхідно заповнити форму здоров'я на сайті https://bit.ly/3BAezjZ. Якщо на одне із запитань у формі буде дана відповідь "так", то авіакомпанія не зможе допустити пасажира на борт.