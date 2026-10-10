Не лише Львів: як організувати розкішний вікенд на Буковині за копійки

Чернівці – це чудовий варіант для поїздки на вихідні. Тут можна прогулятися старим містом, побачити відому університетську резиденцію, відвідати Ботанічний сад і навіть з'їздити до Хотина. При цьому така подорож не потребує великого бюджету.

Чернівці найкраще досліджувати пішки: у центрі багато старовинних будівель, затишних вуличок і кав’ярень, пише 24 Канал.

За два дні можна побачити головні пам’ятки міста, скуштувати місцеві страви та знайти час для невеликих прогулянок без поспіху. А якщо захочеться урізноманітнити поїздку, один із днів можна присвятити ще одній цікавій локації.

День перший: центр Чернівців без поспіху, але з повною програмою

Починати вікенд у Чернівцях варто з головної візитівки міста – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, де нині працює Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.



Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / Фото Pexels

Ще тут варто прогулятися Театральною площею, вулицею Ольги Кобилянської та центральними вуличками зі старовинними будинками. Також зверніть увагу на міську ратушу і Вірменську церкву.

Після цього логічно перейти до прогулянки центром – це компактний маршрут, який не змушує витрачати гроші на таксі на кожному кроці, а головне – не потребує жодної гонитви.

Далі – Ботанічний сад Чернівецького національного університету. Вхід для дорослих – 80 гривень, для школярів і студентів – 40 гривень. На території саду немає бомбосховища, тож під час повітряної тривоги екскурсію припиняють.

Де поїсти?

Для обіду в центрі найзручніше обирати кафе біля пішохідних вулиць: середній чек у Чернівцях зазвичай нижчий, ніж у Львові, тож навіть ситний обід на двох тут не перетворюється на неприємний сюрприз.

Для двох людей варто закладати на харчування приблизно 1 800 – 2 800 гривень на день. Цього має вистачити на сніданки, два нормальні обіди й дві вечері в недорогих закладах середнього міського рівня. Тут не потрібно шукати "найдорожчий формат" – навпаки, саме доступність робить Чернівці хорошою альтернативою Львову на вікенд.

Де зупинитися?

У Чернівцях можна знайти чимало готелів та апартаментів середнього цінового сегмента. Вартість проживання стартує приблизно від 1 500 грн за ніч. Наприклад, номер у Sagora Hotel коштує від 1 500 грн, у Mayster Home – від 1 900 грн, а в City Center Residence – від 2 100 грн. У Georg Palace Hotel ціни починаються приблизно від 2 270 грн за ніч.

День другий: Хотин як головний козир Буковини

Другий день варто віддати на виїзд за місто – до Хотина. Це одна з тих поїздок, де Чернівці виграють у Львова ще й географією: від обласного центру до фортеці маршрут достатньо короткий (приблизно годину).

Хотинська фортеця вражає масивними кам’яними мурами, високими вежами та краєвидами на Дністер. Це одна з найвідоміших історичних пам’яток Буковини, де можна прогулятися старовинним подвір’ям, роздивитися оборонні споруди й зробити красиві фото. На відвідування варто закласти кілька годин, особливо якщо хочеться не лише оглянути фортецю, а й помилуватися краєвидами навколо. Вхідний квиток для дорослих коштує 140 гривень.

Після фортеці є сенс повернутися до Чернівців і провести спокійний вечір без перевантаження. Якщо лишається час і сили, можна додати ще одну коротку зупинку в місті.



Хотинська фортеця на Буковині / Фото з сайту Hghstories

Як доїхати до Чернівців і не переплатити?

Найпростіший спосіб дістатися до Чернівців – потягом. Укрзалізниця має окремий онлайн-сервіс для квитків і вказує Чернівці серед доступних напрямків у своєму маршрутизаторі та сервісах. Для вікенду це зручно ще й тим, що можна їхати вночі, а не витрачати денний час на дорогу.

Якщо старт не з залізниці, тоді другий варіант – міжміський автобус, але ціни на нього дуже залежать від міста відправлення та дати, тож їх треба дивитися окремо під конкретний рейс.

Орієнтовний бюджет поїздки на двох?

Якщо рахувати поїздку зі Львова на двох на 2 дні з ночівлею, вийдуть приблизно такі суми:

Дорога до Чернівців і назад – приблизно 1600 гривень на двох потягом чи автобусом, залежно від рейсу й класу квитків. Автобусні квитки зі Львова стартують від 400 – 600 гривень в один бік за людину, але є й дорожчі варіанти.

Житло на 1 ніч обійдеться у 1500 – 2200 гривень за двомісний номер. Якщо обирати кафе середнього цінового сегмента й не вечеряти в дорогих ресторанах, вийде приблизно 3600 гривень.

Крім того, варто додати ще й ціни на міський транспорт і поїздку до Хотина. Автобус з Чернівців до Хотина коштує від 150 гривень за людину, але ціна залежить від перевізника.

Вхідні квитки – близько 440 гривень на двох за базовий маршрут фортецею, а також ще 160 гривень за екскурсію в Ботанічному саду за умови запису на групову екскурсію.