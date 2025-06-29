Озеро розташоване в південній частині Карпатського національного парку, на схилі гори Шурин. Поруч розташована одна з найбільших вершин Карпат – Піп Іван (2022 метри), розповідає 24 Канал.

Цікаво Яке озеро вважають найдавнішим в Україні та де воно розташоване

Озеро Марічейка – високогірна перлина Карпат

Мальовнича водойма із дівочою назвою розташована на 1510 метрів над рівнем моря. Це озеро льодовикового походження з максимальною глибиною лише близько 1 метра.

Береги Марічейки вкриті субальпійськими луками і частково заростями осоки, а також оточені сосново-ялиновим лісом. Вода в озері дуже чиста, а живиться воно підземними та частково атмосферними водами.

З озера витікає струмок, який впадає в річку Погорілець – басейн Чорного Черемоша.

Цікаво, що озеро Марічейка привернуло увагу туристів ще на початку 20 століття. Повз водойму проходив пішохідний маршрут із відомого на той час курорту Буркут на гору Піп Іван.



Озеро Марічейка в теплу пору / Фото "Вікіпедія"

Легенда про озеро Марічейка

Колись у цьому карпатському краї жила закохана пара – Іван та Марічка. Зустрічалися закохані в лісі, щоб їх ніхто не бачив.

Одного дня Марічка, ідучи до Івана, помітила, що на їхнє село наступає військо. Вона одразу побігла до Івана та наказала йому швидко сповістити людей про наступ загарбників.

Сама дівчина пішла далі в ліс направилась глибоко в ліс, щоб відвернути увагу війська та заплутати їх у місцевості. На жаль, дівчину схопили та вбили, а тіло кинули. Іван, знайшовши кохану мертвою, так розплакався, що з його сліз утворилося озеро.

Подейкують, що жертва Марічки не була даремною, бо селяни встигли врятуватись. А озеро згодом почали називати Марічейкою.

Існує й інша версія кінцівки. Мовляв, після смерті дівчини гори розлютилися і зрушили на ворогів. На цьому місці утворилось провалля, яке наповнили кількаденні дощі. Це і стало початком озера.