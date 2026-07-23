Топ 3 європейські міста, які можуть здивувати більше, ніж популярні туристичні столиці

Щоб відчути атмосферу старовинної Європи, не обов'язково годинами стояти в чергах до популярних пам'яток чи пробиратися крізь натовпи туристів. Є певні міста, які зберегли свою автентичність, вражають архітектурою, історією та краєвидами, але залишаються значно спокійнішими за найвідоміші туристичні столиці.

Багато мандрівників планують поїздки до Праги, Венеції чи Мілана, однак поруч із ними існують менш розкручені напрямки, які можуть подарувати не менш яскраві емоції. 24 Канал зібрав 3 європейські міста, які стануть чудовою альтернативою переповненим туристичним хітам.

Чому варто звернути увагу на Чеський Крумлов замість Праги?

На півдні Чехії, неподалік австрійського кордону, розташований Чеський Крумлов – місто, яке часто порівнюють із казкою. Його історичний центр внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а середньовічна забудова майже повністю зберегла свій первісний вигляд.

Як виглядає Чеський Крумлов: дивитись відео

Головною окрасою міста є замковий комплекс, який вважається другим за величиною в Чехії після Празького замку. Він поєднує елементи готики, ренесансу та бароко, а з його вежі відкривається панорамний вид на червоні дахи міста та вигини річки Влтави. Не менш приємно просто гуляти вузькими брукованими вулицями, які ведуть до затишної центральної площі Наместі Сворності.

Тут можна посидіти у місцевих кафе, скуштувати традиційні чеські страви або знамениті сорти пива. Окрім замку, варто відвідати замкові сади, театр бароко, церкву Святого Віта та монастир міноритів. Завдяки компактним розмірам більшість визначних місць легко оглянути пішки.

На відміну від Праги, де центральні вулиці майже завжди переповнені туристами, Чеський Крумлов дарує більш спокійний ритм подорожі, особливо якщо залишитися тут хоча б на одну ніч.

Чим Трієст може здивувати більше, ніж Венеція?

Венеція давно залишається одним із найпопулярніших туристичних міст світу, однак саме через це її вузькі вулички та площі нерідко переповнені відвідувачами. Якщо хочеться побачити Італію з іншого боку, варто звернути увагу на Трієст. Місто розташоване на узбережжі Адріатичного моря неподалік кордонів зі Словенією та Хорватією.

Як виглядає Трієст: дивитись відео

Протягом століть воно входило до складу Габсбурзької монархії, тому тут незвично поєдналися італійська та центральноєвропейська архітектура. Однією з найвідоміших пам'яток є замок Мірамаре, зведений у 19 столітті прямо над морем. Не менш популярними залишаються площа Piazza Unità d'Italia, Гранд-канал та набережна, де можна відчути атмосферу портового міста без характерної для Венеції метушні.

Трієст також вважається одним із кавових центрів Італії. Саме тут народився всесвітньо відомий бренд кави Illy, а місцеві кав'ярні досі залишаються важливою частиною міського життя. Любителям природи варто вирушити до природного заповідника Val Rosandra, де на мандрівників чекають мальовничі карстові ландшафти та піші маршрути.

А тим, хто хоче поєднати відпочинок із морем, сподобаються місцеві пляжі та краєвиди на Адріатику. Особливістю Трієста є і кухня. Поряд із традиційними італійськими стравами тут можна скуштувати рецепти, що сформувалися під впливом австрійської та словенської традицій.

Чому Бергамо називають однією з найкращих прихованих перлин Італії?

Бергамо часто залишається у тіні Мілана, хоча розташований менш ніж за годину їзди від нього. Найбільше враження справляє верхнє місто Città Alta. Воно оточене венеціанськими мурами 16 століття, які також входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Потрапити сюди можна на фунікулері, звідки відкриваються красиві панорами міста та навколишніх пагорбів.

Як виглядає Бергамо: дивитись відео

Серцем історичного Бергамо є площа Piazza Vecchia, яку оточують старовинні палаци, середньовічні споруди та фонтани. Поруч розташовані собор Святого Алессандро, каплиця Коллеоні та вежа Кампаноне, звідки відкривається ще один панорамний вид.

Поціновувачам мистецтва варто завітати до Палаццо Мороні – барокового палацу 17 століття з розкішними інтер'єрами, фресками та великим садом, який залишається однією з менш відомих пам'яток міста. Бергамо також приваблює гастрономією. Тут можна скуштувати традиційні равіолі casoncelli, поленту таранья та морозиво stracciatella, яке, за місцевою легендою, саме тут і винайшли. А завершити день найкраще прогулянкою вздовж району Сан-Віджіліо, звідки відкриваються одні з найкращих краєвидів у всій Ломбардії.

Тому, плануючи наступну подорож, варто дати шанс не лише відомим столицям, а і менш популярним містам. Саме вони нерідко дарують найщиріші враження та залишають спогади, які ще довго хочеться згадувати.