Про це озеро в Карпатах знають одиниці: його знайшли лише 17 років тому

Осінні Карпати поступово змінюють свої барви, а серед гірських лісів особливо мальовничими стають місця, де туристів не так багато. Однією з таких локацій є маловідоме озеро в масиві Горгани на Івано-Франківщині.

Про озеро Аршиця розповідає туристичний портал "Карпатіум". У жовтні тут уже починається активна осіння пора: дерева змінюють зелене вбрання на жовте та багряне. Тож гірські озера серед осіннього лісу можуть виглядати особливо мальовничо.

Де розташоване озеро Аршиця?

Почнемо з хребта Аршиця, який має типовий для Горган рельєф – пісковики, кам'яні осипища та греготи. Найвища його вершина – Ґорґан Ілемський, висота якого становить 1587 метрів. Звідти відкриваються краєвиди на Західні Горгани. На самому хребті є кілька озер. Найвідоміше з них – Росохан, розташований на висоті 1120 метрів. Також тут є менші водойми Забуте, Убите та Лужки.

Хребет Аршиця / фото Zmi007

Озеро Аршиця є найвищим на цьому хребті. Воно лежить на висоті 1297 метрів над рівнем моря, просто серед смерекового лісу. Аршиця має видовжену форму і розміри близько 50 на 20 метрів. За розмірами та глибиною вона трохи більша за Росохан, хоч водойма й більш замулена, проте вода в озері чиста.

Озеро Аршиця / фото Ivan Chornous

Цікаво, що туристи відкрили цю водойму не так давно, а саме у 2009 році. Як зазначено на табличці біля озера, його знайшов турист із Долини Віктор Верховинець. Озеро живиться джерелами. Під час тривалої посухи воно може сильно пересихати і тоді більше нагадує болото. Назва хребта та озера походить від румунського слова arsita, що перекладається як "жара" або "спека".

При цьому купатися в Аршиці не можна. Гірські озера, які живляться джерелами та не є проточними, мають крихкі екосистеми, які важливо не порушувати!

Як дістатися до озера?

Один із найпопулярніших маршрутів проходить від Мислівки до Осмолоди або у зворотному напрямку. Його загальна довжина становить 47 кілометрів, а пройти його можна за 3 – 4 дні. Маршрут пролягає через Пустошак Малий, Пустошак Великий, Німецьку та Ґорґан Ілемський, після чого туристи виходять до озер Аршиця і Росохан та завершують шлях в Осмолоді.

Цей варіант не варто вважати легким: хребет Аршиця складний і більше підходить досвідченим мандрівникам. Проте є коротші маршрути на 2 – 3 дні. Наприклад, можна вирушити з Мислівки через Ґорґан Ілемський до Аршиці, а звідти зробити вихід на Яйко-Ілемське.

Ще один варіант – це стартувати з Осмолоди та пройти до Росохана й Аршиці з поверненням назад. Стежки на хребті завдяки волонтерам промарковані та почищені.

Де розташоване озеро Аршиця: дивитись на картах