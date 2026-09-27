Про них знають не всі: 4 маленькі міста України з неймовірною історією

В Україні є чимало невеликих міст, які можуть здивувати кількістю історичних пам'яток та красивою архітектурою. У них можна побачити руїни середньовічних замків, старовинні костели, палаци, ратуші та цілі архітектурні комплекси, що зберегли пам'ять про різні епохи.

Щоб подорож була дійсно цікавою, не обов'язково їхати до найбільших туристичних центрів України. Достатньо навіть на кілька годин вирушити у невелике місто, яке приємно здивує атмосферою і архітектурою. 24 Канал розповість про 4 таких міста в Україні.

Які містечка України варто відвідати туристам?

Кременець, Тернопільська область

Кременець – це давнє місто, яке протягом століть опинялося у складі різних держав. Однією з найяскравіших сторінок його історії став період, коли містом володіла польська королева Бона Сфорца, на честь якої сьогодні називають гору над містом.

Головна історична пам'ятка Кременця – Кременецький замок "Бона". Від колишньої фортеці на вершині гори залишилися руїни, зате звідси відкривається панорама на місто та навколишні пагорби.

У центрі варто побачити Архітектурний комплекс споруд колишнього єзуїтського колегіуму. Він пов'язаний з історією освіти міста, а сьогодні його будівлі є одними з найпомітніших історичних споруд Кременця.

Ще одна цікава локація – Кременецький ботанічний сад. Його історія пов'язана з колегіумом, а нині це зелена територія, де можна погуляти і побачити рідкісні види рослин. Саме поєднання старої архітектури, гірського рельєфу та великої кількості зелені робить Кременець особливо атмосферним.



Кременецький колегіум / Фото з Вікіпедії

Сторожинець, Чернівецька область

У 19 столітті Сторожинець став центром повіту – тут з'явилися промислові підприємства, залізничне сполучення та адміністративні установи. Значний вплив на життя Сторожинця мала родина Флондорів, якій належала частина міста та навколишніх земель.

Почати знайомство з містом можна зі Сторожинецького дендропарку, а далі пройти до ратуші. Ще одна обов'язково для відвідування локація – церква Святої Анни. Це неоготичний храм із високою вежею та годинником.

Також туристам варто побачити палац Флондора. Перший палац на цьому місці збудували у 1880 році Флондори, а сучасна двоповерхова будівля з'явилася вже на початку 20 століття після переходу маєтку до родини Оренштайнів.

Чортків, Тернопільська область

Чортків – це місто з багатонаціональною історією, у якій переплелися українські, польські та єврейські традиції. У 18 – 20 століттях він був одним із важливих центрів хасидизму, а влітку 1919 року на короткий час став тимчасовою столицею Західноукраїнської Народної Республіки – тут перебував уряд на чолі з Євгеном Петрушевичем.

Одна з головних пам'яток міста – Домініканський костел святого Станіслава. Історія монастиря починається з 1610 року, коли власник міста Станіслав Гольський запросив сюди домініканців. Комплекс мав не лише релігійне, а й оборонне значення: його оточував мур із вежами, де місцеві жителі могли ховатися під час татарських нападів.

У центрі міста варто побачити Чортківську ратушу з унікальним годинником. Щоб побачити місто згори, можна піднятися на оглядовий майданчик біля закладу "Ситий кум". А щоб відчути його атмосферу, варто пройтися вулицями Шевченка та Степана Бандери.



Костел у Чорткові / Фото Nazar Kalyn

Кам'янець-Подільський, Хмельницька область

Кам'янець-Подільський – одне з найвідоміших історичних міст України. Місто протягом століть було важливим оборонним і торгівельним центром Поділля, а його фортифікації неодноразово перебудовувалися відповідно до нових військових технологій.

Першою локацією для туриста, звичайно, має стати Кам'янець-Подільська фортеця. Також можна зайти до музею мініатюр "Замки України", де на відвідувачів чекають зменшені копії відомих замків і фортець України.

Після цього варто прогулятися міським парком та старими вулицями міста. Обов'язково слід звернути увагу на Костел святого Миколая та Монастир домініканців. Монастир згадується в джерелах ще з 14 століття, а сам костел вважається одним із найдавніших храмів міста. За часів османського панування храм перебудували під мечеть, а після повернення міста до Речі Посполитої костел відновили.



Територія Костелу святого Миколая / Фото Олени Собко

Саме такі міста чудово підходять для короткої й атмосферної подорожі на день. Тут нема натовпів туристів, а ціни у закладах можуть приємно здивувати.