Мальдіви можуть зникнути з поверхні Землі: місцева влада б'є на сполох

Мальдівським островам загрожує зникнення. Невтішні прогнози стануть реальністю ще до кінця XXI століття, якщо не боротися зі змінами клімату.

Про це заявила Амінат Шауна, міністерка охорони довкілля, зміни клімату та технологій країни. Вона закликала світ діяти швидко та злагоджено у боротьбі з глобальним потеплінням.

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За словами чиновниці, "країна може не дожити до 2100 року". І це – реальна загроза, якщо не зупинити руйнівний вплив людини на навколишнє середовище.

Ми є найбільш вразливою країною у світі. Для нас немає височин... Є тільки ми, наші острови та море,

– наголосила Шауна.

За оцінкою Світового економічного форуму, до 2050 року 80% людей у світі відчують наслідки зміни клімату. Вчені припустили, що до кінця століття рівень моря підніметься на 1,1 метра.

Якщо такі прогнози збудуться, Мальдівські острови постраждають чи не найбільше. "Майбутнє нашої країни, народу, культури – все залежить від наших дій сьогодні", – пояснила Шауна.

Країна хоче бути прикладом для інших

80% з 1 190 островів країни розташовані на висоті метра над рівнем моря. Це робить їх особливо вразливими перед підвищенням рівня води.

За словами міністерки, Мальдіви вже працюють над заходами, аби мінімізувати вплив зміни клімату. Наприклад, запроваджують інструменти захисту прибережних районів.



Амінат Шауна застерегла про небезпеку для країни / Фото PSM News

Острівна країна прагне стати "лідером у зусиллях щодо пом'якшення наслідків глобального потепління". Зокрема – мовиться про скорочення викидів парникових газів.

Ми хочемо очолити зусилля й сказати: "Якщо Мальдіви можуть зробити це, то і весь світ зможе",

– підкреслила Шауна.