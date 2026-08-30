Цей пляж в Італії називають Мальдівами: вражаючі локації Апулії, які варто побачити

Південна Апулія приваблює туристів мальовничими узбережжями, бірюзовою водою та незвичайними природними локаціями. Однією з найвідоміших місцевих пам’яток вважається пляж Песколузе, який називають "Мальдівами Саленто".

Однак подорож цим регіоном здатна подарувати значно більше вражень – від бухти під величезним мостом до місця, де зустрічаються Адріатичне та Іонічне море, пише Interia Kobieta.

Чим дивує Понте-дель-Чоло?

Понте-дель-Чоло – це масивний бетонний міст між двома скелями. Просто під ним заховалася невелика бухта з пляжем, де навіть влітку не надто багато людей.

Місцевий пляж тут здатен вразити завдяки високим скелям та блакитній воді. Вздовж узбережжя проходять стежки до печер та віддалених бухт.

До моря можна спуститися кам’янистою стежкою. Знизу відкриється гарний вид на міст з дуже чистим морем.

Чому Санта-Марія-ді-Леука – "край землі"?

За 10 хвилин від Понте-дель-Чоло можна доїхати до Санти-Марії-ді-Лейки на південному краю Саленто. У римські часи цю місцевість називали «краєм землі», оскільки вважалося, що саме тут закінчується відомий світ.

Над містом сьогодні височіє святилище Санта-Марія-де-Фінібус-Террае. За переказами, саме звідси Святий Петро вирушив до Риму.

Санта-Марія-ді-Леука розташована там, де зустрічаються Іонічне та Адріатичне моря. Тут є історичний центр з вузькими вуличками, набережна Лунгом та багато місць, де можна спробувати місцеву кухню.

Серед страв, які тут радять спробувати, – пасту з морськими їжаками, тушкованого восьминога, смажену рибу з морепродуктами та рибний суп.

Пунта-Мелісо – місце зустрічі двох морів

Якщо пройтися пішки 30 хвилин від центру, можна дістатися до Пунта-Мелісо – найсхіднішої точки міста. Саме тут можна побачити, як сходиться Адріатичне та Іонічне моря. За сприятливої погоди різницю між ними можна побачити навіть з берега: вода матиме різні відтінки, а її рух створюватиме помітну межу.

Неподалік розташований маяк Санта-Марія-ді-Леука. Особливо гарно він виглядає на заході сонця.

Песколузе – "Мальдіви Саленто"

Пляж Песколузе має кілька кілометрів білого піску, бірюзову воду та пологий захід у море. На фото він справді виглядає як екзотичний рай. Влітку вода тут прозора і тепла, а мілкий захід ідеально підходить для сімей з дітьми.

Найкраще сюди приїжджати перед початком літнього сезону чи восени, коли трохи вщухнуть натовпи відпочивальників.