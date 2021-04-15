Для пожвавлення туризму: на Мальдівах планують щеплювати від COVID-19 прибулих мандрівників

Хочете відпочити й заодне вакцинуватися? Не проблема – незабаром кожен турист зможе скористатися такою пропозицією на Мальдівах.

За словами міністра туризму країни Абдулла Маусума, Мальдіви скоро будуть пропонувати відвідувачам вакцинацію після прибуття в рамках тристоронньої ініціативи. Вона спрямована на відродження постраждалого туристичного сектору в країні.

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Стратегія "3V", яка заохочує туристів "відвідувати (visit), вакцинувати (vaccinate) та відпочивати (vacation)", забезпечить "більш зручний" спосіб відвідати країну.

Зазначається, що міністр туризму не наполягатиме на графіку розподілу вакцинації відвідувачів. Адже пріоритетом уряду є забезпечення того, щоб все населення, яке проживає, першим отримало дві дози.

Як відомо, станом на сьогодні близько 53% населення країни отримало першу дозу. Це включає 90% його працівників у прифронтовій галузі туризму.

Він додав, що як тільки цей процес буде завершений, країна буде готова щеплювати прибулих.

Вакцина для туристів

Зараз мандрівники на Мальдівах повинні надавати негативний ПЛР-тест та підтвердження бронювання готелю. Найближчим часом агентство з охорони здоров'я країни збирається оголосити про скасування цих умов при в'їзді для вакцинованих туристів.

Поки невідомо, чи будуть вакцини для охочих туристів безкоштовними, або ж за щеплення від коронавірусу доведеться платити. Але Абдулла Маусум запевнив, що проблем із постачанням не виникне.

Я не думаю, що пропозиція на Мальдівах є проблемою, оскільки наше населення порівняно невелике, – зауважив він.

За його словами, країна отримала пожертви вакцин від Індії, Китаю та ініціативи Covax від Всесвітньої організації охорони здоров'я, метою якої є забезпечення справедливого та рівномірного розподілу вакцин. Також Мальдіви замовили додаткові поставки із Сінгапуру.

Туристичний потік є необхідною стратегією, щоб допомогти країні досягти мети в 1,5 мільйона прибулих туристів і 10 мільйонів ночей у цьому році, – каже міністр.

За даними Worldometer , станом на 15 квітня 2021 року на Мальдівах виявлено 25 844 випадків зараження коронавірусом, з них 67 летальних.

Відзначимо, раніше ми писали, що заборонено носити туристам на Мальдівах.