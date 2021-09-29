В Малайзії туристам запропонували "круїз в нікуди"

Запуск перших рейсів планують на середину жовтня. На маршруті не буде зупинок, а кінцева станція лишиться в секреті до останньої хвилини.

Туристична атракція має допомогти відновити туристичну круїзну галузь. Уряд сподівається, що це принесе і кошти в бюджет і допоможе працевлаштувати майже 1000 людей.

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Круїз в нікуди: деталі

Круїзна індустрія в Малайзії готова до нового запуску з "круїзом в нікуди". Перший рейс планують на початок жовтня, але точна дата залежить від моменту, коли Рада національної безпеки схвалить маршрут.

Керівник компанії-оператора порту на острові Пенанг Саседхаран Васудеван зазначив, що жорстких вимог до пасажирів через пандемію не буде. Вакцинація не є обов'язковою, проте якщо її немає, перед посадкою доведеться надати негативний ПЛР-тест або довідку про одужання. Всі правила будуть аналогічні тим, які встановлюють авіакомпанії. Він додав, що круїзні подорожі можуть бути безпечніше походу в кінотеатр, бо на борту пасажири рідко перетинаються один з одним.

Очікується, що щодня на круїзних лайнерах перебуватимуть близько 600 пасажирів, а обслуговуватимуть їх майже 1 000 осіб персоналу. Це дасть можливість працевлаштування та збільшення прибутку харчової промисловості. За словами директора фірми, до держбюджету відраховуватимуть 6% податку з продажів квитків.