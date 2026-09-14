Відкриття McDonald's у Буковелі наробило галасу у мережі: у скільки там обійдеться обід
У селі Поляниця на Івано-Франківщині 12 вересня відкрився перший McDonald's на курорті Буковель. Новий ресторан одразу привернув увагу не лише самим фактом відкриття, а і високими цінами на популярні позиції меню.
Користувачі мережі тредс почали порівнювати вартість страв у Буковелі та сусідньому Яремчі та звернули увагу на помітну різницю.
Чому українців здивували ціни в McDonald's у Буковелі?
Ціни в McDonald's у Буковелі виявилися одними з найвищих серед закладів мережі в Україні. Відвідувачі почали порівнювати вартість популярних позицій з іншими містами, зокрема із сусіднім Яремчем. Водночас у McDonald's в Яремче, яке розташоване відносно недалеко від Поляниці, ціни на ті самі позиції виявилися нижчими.
Ціни на МакМеню в Буковелі у перші дні відкриття / фото "Новини.LIVE"
Які зараз ціни в McDonald's у Буковелі?
Станом на 14 вересня 2026 року ціни у ресторані McDonald's у Поляниці вже відрізняються від тих, які були на старті роботи закладу. Це можна побачити в офіційному застосунку мережі. Наприклад, вартість популярних меню зараз така:
- Дабл Роял Чізбургер меню – 377 гривень замість 480 гривень;
- Біг Мак меню – 267 гривень замість 341 гривні;
- Біг Тейсті сингл меню – 313 гривень замість 397 гривень;
- Дабл Біг Тейсті меню – 406 гривень замість 517 гривень.
Що ще відомо про новий McDonald's у Поляниці?
Перший McDonald's у Буковелі відкрився 12 вересня 2026 року в селі Поляниця Івано-Франківської області. Він став 131-м діючим рестораном мережі в Україні та десятим новим закладом McDonald's, відкритим у країні від початку 2026 року.
Площа нового ресторану становить майже 477 квадратних метрів. Заклад розрахований приблизно на 280 посадкових місць. Зала працює щодня з 07:00 до 23:00, а "МакДрайв" з 05:00 до 23:30.
Працює за звичними для мережі форматами: відвідувачі можуть зробити замовлення в ресторані, скористатися "МакДрайвом" або оформити його через мобільний застосунок. Водночас під час повітряної тривоги McDonald's у Буковелі, як і інші ресторани мережі, припиняє роботу. Відвідувачі та працівники мають перейти до укриття.
Адреса розташування McDonald's у Буковелі: дивитись на картах