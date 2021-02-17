Люди у Нідерландах катаються на ковзанах по замерзлим каналам: фото, відео

На початку лютого у Європу прийшла справжня зима – снігопади та морози. Через це у Нідерландах міські канали вкрилися льодом вперше за три роки.

Місцеві жителі скористалися прекрасною можливістю та почали кататися на ковзанах.

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У мережі з'явилося і відео фігуристки Лінден ван Беммел, яка вправно катається на ковзанах в Амстердамі.

Дивіться відео катання фігуристки по каналах в Амстердамі:

Такі ж веселощі були по всій країні:



Розваги у місті Ейндговен \ Фото gettyimages

Проте, як повідомляє The Guardian, 16 лютого прем'єр Марк Рютте закликав людей утриматися від масового катання на замерзлих каналах через небезпеку поширення коронавіруса і травм.

Наприклад, в Амстердамі хлопець в купальному костюмі катався на тонкому льоді та провалився з головою, але не постраждав.

В інших місцях на каналах також провалювалися люди різного віку через тонкий лід. Вони вибиралися з допомогою підручних засобів.

Асоціація медиків повідомила, що протягом суботи 13 лютого до них потрапили вдвічі більше людей з різними травмами, ніж зазвичай, через падіння на ожеледиці або на ковзанці.