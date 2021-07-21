Лувр судитиметься з Pornhub: музей вимагає видалити фрагменти картин з обкладинок аудіогідів

Нещодавно Pornhub створив абсолютно новий продукт – еротичні аудіогіди для 6 великих музеїв світу. Але французький музей Лувр та італійська галерея Уффіці подали в суд на власників відомого сайту.

Культурні установи вважають використання фрагментів картин порушенням прав. Вони вимагають видалити цифрові копії всесвітніх шедеврів.

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Що відомо про скандал з аудіогідами

Pornhub створив тематичні аудіогіди під назвою "Класична оголена натура". Мета була доволі благородна: відома платформа сподівалась таким чином "спонукати людей частіше відвідувати художні інституції та уважніше вивчати класичні твори". Голосом продукту стала порноакторка та амбасадорка бренду Аса Акіра.

Але з 6 музеїв 2 це докорінно не сподобалось. Французький музей Лувр і галерея Уффіці у Флоренції навіть звинуватили власників у порушенні прав. Вони вимагають, щоб компанія видалила репродукції творів, оригінали яких перебувають в експозиції цих установ.

Представник Лувру повідомив, що його адвокати зв’язалися з Pornhub і що він очікує, що роботи будуть видалені "одразу". А представник Уффіці заявив, що за Італійським законодавством музей мають надавати право на використання творів мистецтва з власних експозицій. А галерея такого дозволу точно не давала.

Загалом, обидва музеї впевнені, що порносайт використовує твори з їхніх експозиції для власної реклами та немає світлої мети просування мистецтва.