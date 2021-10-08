Полетіти за цим напрямком можна один раз на тиждень – щочетверга. Проте з 19 грудня рейси здійснюватимуться ще й в неділю.

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Wizz Air запустив рейси з Абу-Дабі до Одеси

Польоти за рейсом Одеса – Абу-Дабі лоукостер буде виконувати на нових літаках Airbus A321neo, які вміщують 239 пасажирів.

Вартість авіаквитків

Найдешевші квитки на ці рейси до кінця року коштують від 969 гривень в один бік.

Вони включають перевезення лише ручної поклажі з габаритами 40х30х20 сантиметрів і вагою 10 кілограмів.

Розклад рейсів

Абу-Дабі 12:50 – Одеса 16:10, четвер

12:50 – 16:10, четвер Одеса 16:45 – Абу-Дабі 23:30, четвер

Зауважимо, раніше Wizz Air заявив, що перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрив.

Умови в'їзду до Абу-Дабі

Вакцинований турист, який планує в'їхати на територію Абу-Дабі, повинен:

перед поїздкою надати на сайті або в додатку Федерального управління з питань ідентифікації та громадянства сертифікат про вакцинацію;

перед посадкою на рейс до Абу-Дабі пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту;

прибулі з країн "зеленої зони", зобов'язані на 6 день після прибуття пройти повторне тестування;

ті, хто прибуває з інших країн, повинні здати повторні тести на 4 і 8 день перебування в Абу-Дабі.

Невакциновані мандрівники, які приїжджають до Абу-Дабі з держав "зеленої зони", мають пройти ПЛР-тест після прильоту та на 6 і 9 день перебування. Прибулі з інших країн зобов'язані вирушити на 10-денний карантин.

За даними Worldometer, станом на 8 жовтня 2021 року в ОАЕ виявлено 737 373 випадків зараження коронавірусом, з них 2 109 летальних.