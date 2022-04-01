Лоукостер Wizz Air скасував всі рейси до Росії на увесь літній сезон

Угорський лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси в Росію та з країни-агресорки. За даними перевізника, польоти не здійснюватимуться щонайменше до 30 жовтня.

Про офіційне зупинення співпраці із російським ринком авіакомпанія повідомила 1 квітня. Зауважимо, що до цього Wizz Air зіткнувся із критикою щодо підтримки Росії.

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Лоукостер розірвав сполучення з Росією до 30 жовтня

Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси до / з Росії будуть скасовані протягом всього літнього сезону, до 30 жовтня. Рейси видаляються із системи бронювання. Про подальші зміни буде повідомлено в установленому порядку,

– йдеться в повідомленні компанії.

Зазначимо, що це вже не перша спроба угорського авіаперевізника вийти з ринку Росії. 27 лютого Wizz Air оголосив про припинення польотів в Росію, але вже 31 березня на сайті відновився продаж квитків на рейси з Росії на літньо-осінній період.

Також у компанії повідомили, що допомагатимуть переселенцям з України дістатися до інших країн світу та надали українцям 100 тисяч безплатних квитків.

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