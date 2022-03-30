Попередні обмеження були пов'язані зі складною ситуацією з COVID-19. Тепер обмеження послабили.

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Втім, попри відновлення видачі віз росіянам, це не гарантує того, що вони зможуть потрапити до країни. Адже через повномасштабне вторгнення Росії в Україну небо для пасажирських літаків з країни-агресорки повністю закрите.

Нещодавно були ослаблені обмеження на в'їзд до Франції, пов'язані з пандемією Covid-19, для людей, які прибувають із Росії. Запис на отримання візи тепер можливий для великої кількості категорій заявників. З 1 квітня 2022 року можна подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов'язаних із COVID або категоріями. Видача візи не гарантує можливості негайного в'їзду на територію, де, як і раніше, діють обмежувальні заходи на кордоні,

– йдеться в повідомленні.

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