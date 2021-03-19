Стало відомо, чи є ризик не вилетіти за кордон з "Борисполя" і "Києва" під час локдауну

Днями мер столиці Віталій Кличко оголосив про введення локдауну у Києві з 20 березня, який триватиме 3 тижні. Безліч громадських місць припиняють роботу або працюватимуть у "карантинному" режимі. Що ж буде з аеропортами?

Українці занепокоєні тим, чи зможуть вирушити на запланований відпочинок за кордон. Також їх цікавить, чи не закриють світові країни кордони для киян. Дізнайтеся відповідь!

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Чи працюватимуть аеропорти

Журналіст видання "РБК-Україна" з'ясував у "Борисполі" те, що з посиленням карантинних обмежень нічого не зміниться в роботі аеропорту.

Аеропорт працює в штатному режимі. Посилення карантину – в Києві, проте аеропорт – в області, – сказали в адміністрації.

Щоб потрапити на територію аеропорту потрібно мати посадковий талон або квиток. Також тут проводять температурний скринінг.

Щодо "Київ", то жодних додаткових обмежень не планують. Представники аеропорту сподіваються, що влада їх не введе.

Локдаун не вплине на авіаперельоти

Експерти запевняють, що посилення карантину в Києві не торкнеться аеропортів – вони працюють у звичному режимі. Також запевняють, що введений з 20 березня локдаун не обмежує міжнародні авіаперевезення.

Люди зможуть, як і раніше подорожувати в країни, які дозволяють в'їзд нашим громадянам. Зокрема, це стосується поїздок в традиційні країни відпочинку – Туреччину і Єгипет, – прокоментував кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, світ жодним чином не прореагує на посилення карантину в Києві зокрема і в Україні загалом. Тому не варто очікувати, що відкриті для українців країни, обмежать в'їзд.

Відзначимо, Київський метрополітен під час локдауну працюватиме у звичайному режимі. Втім, у години пік можуть закривати двері – впускатимуть менше людей.