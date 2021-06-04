Революційний винахід: у літаках можуть з'явитися дворівневі крісла

Нова революція в авіації – представили винахід, який дозволить комфортніше розмістити крісла в економ-класі літака.

Представили винахід на щорічній премії Crystal Cabin Awards, яка демонструє останні авіаційні інновації.

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Автор винаходу – 21-річний студент-дизайнер з Нідерландів Алехандро Вісенте. Він вирішив зайнятися цією темою через постійну відсутність місця для ніг під час польоту.

А його винахід дозволить забути про цю незручність. Особливість конструкції в тому, що нижній ряд сидінь залишиться на підлозі, а другий підніметься на метр вище. Це дозволить пасажирам мати додатковий простір для ніг і при цьому не турбувати сусідів.



Винахід, який додасть місця для ніг пасажирів \ Фото Crystal Cabin Awards

Спинки сидінь можна буде відкидати, не заважаючи пасажирам ззаду. Для додаткової підтримки спини та шиї передбачені бічні обмежувачі.

У зв'язку з тим, що в салоні з'явиться другий рівень, полиці для ручної поклажі підуть зі звичних місць. Багаж буде зберігатися під сидіннями в спеціальних відсіках.

Експерти відзначили, що у власників квитків в нижньому ряду є перевага: вони можуть прийняти лежаче положення. Також це розташування відповідає сучасним обмеженням проти коронавірусу.