Чому туристам не варто боятися літати: у літаках все продумано до дрібниць

Одна з найвіддаленіших країн світу відкривається для туристів. Йдеться про Бутан у Гімалаях, в якому розташований один з технічно найскладніших аеропортів світу. Та попри те, що лише 50 пілотів мають змогу здійснювати польоти в гірських районах, туристам не варто нічого боятися.

Пілот Сангай Вангчук розповів Travel+Leisure, що постійне моделювання, чіткі тренування й суворі протоколи безпеки роблять навіть екстремальні умови безпечними.

Чому аеропорт у Бутані такий складний?

Щоб злетіти з аеропорту Паро чи приземлитися в ньому, пілотам доводиться прокладати шлях через одні з найвищих гір на землі – без радіолокаційного керування.

Саме тому пілот розповів кілька деталей для пасажирів, які заспокоять їх у випадку, якщо вони бояться літати в гірських зонах.

Чому не варто боятися складних польотів?

Підготовка пілотів дуже сувора

Пілотами стають через роки навчання та постійні перевірки. Вони регулярно проходять додаткові тренування й підтвердження кваліфікації у Бангкоці.

Крім того, сучасна авіація побудована так, що автоматичні системи можуть значно полегшувати політ.

Сучасні літаку дуже захищені

Літаки мають кілька рівнів захисту і резервних систем. На літаках Airbus встановлені спеціальні механізми безпеки, які не дозволяють виконувати небезпечні маневри.

Навіть у випадку технічних несправностей системи дублюються кілька разів. За словами пілота, більшість потенційних проблем враховані ще на етапі проєктування літака.

Крім того, екіпаж постійно отримує інформацію про погоді умови, турбулентність та ситуацію на маршруті від диспетчерів і літаків, що летять попереду. Саме тому вони можуть змінювати висоту чи маршрут ще до того, як це помітять пасажири.



Літак – це найбезпечніший вид транспорту

Немає двох однакових рейсів

За словами пілота, навіть один і той самий маршрут ніколи не буває однаковим. Погодні умови, вітер і атмосфера постійно змінюються, тому пілоти мають діяти максимально обережно.

Якщо умови здаються небезпечними, рейс можуть затримати, змінити чи навіть скасувати. І хоч пасажирів це може дратувати, насправді таке рішення – частина системи безпеки, яка працює саме для захисту людей.

Сигнали тривоги означають, що все під контролем

Коли під час зльоту на борту пролунає попередження про небезпечну місцевість, то спочатку може здатися, що щось йде не так. Проте саме для цього такі системи й існують.

Звуковий сигнал – це не ознака катастрофи, а підтвердження того, що пілоти у літаку контролюють ситуацію.

Чому Бутан був закритим туристичним напрямком?

Бутан тривалий час був майже ізольованим від зовнішнього світу, пише BBC. Країна почала приймати туристів лише у 1974 році. Щоб захистити культуру, природу і традиції від масового напливу мандрівників, тут навіть запровадили модель туризму "висока вартість, низький обсяг".

Туристам тут подорожувати було не зовсім легко, оскільки вони мали постійну потребу в гідах, ліцензованих туроператорах та мали фіксовані пакети послуг.

Що означають різні сигнали у літаку?

Один короткий сигнал у літаку означає виклик бортпровідника, два сигнали – досягнення висоти 3 тисячі метрів, а три сигнали – термінова ситуація. Ці сигнали адресовані не пасажирам – вони слугують для комунікації між пілотами і бортпровідниками.

Загальний принцип сигналів однаковий для більшості комерційних рейсів, але деталі можуть відрізнятися залежно від правил конкретної авіакомпанії.