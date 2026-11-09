У листопаді тут +20 градусів тепла: найкраще місце в Італії, щоб втекти від холоду

Поки в Україні листопад приносить дощі та холод, на Сицилії ще можна насолоджуватися сонячними днями й температурою понад +20°C. До того ж восени на острові менше туристів, а ціни на авіаквитки та проживання нижчі, ніж у розпал сезону.

Дістатися сюди з Польщі можна за 2,5 – 3 години, а квитки в обидва боки коштують від 2100 гривень, пише Interia Kobieta. Для подорожі можна обрати один з двох аеропортів – у Палермо чи Катанії.

Яка погода на Сицилії у листопаді?

Середня температура в листопаді на острові становить +18 °C, проте в деякі дні показники можуть сягати навіть +25°C, а здебільшого температура тримається на рівні 21°C. Помітно прохолодніше стає ближче до кінця місяця.

Для порівняння, влітку температура на Сицилії часто перевищує +35°C, а часом сягає навіть +40°C. Осінь більше підходить для огляду міст, історичних пам’яток та місцевих ринків, оскільки вже немає виснажливої спеки й туристичних натовпів.

Море в листопаді залишається відносно теплим – на рівні +20°C. За бажанням скупатися можна, але розраховувати на повноцінний пляжний відпочинок не варто.

Скільки коштують авіаквитки на Сицилію з Польщі?

У листопаді доступні прямі рейси з кількох польських міст. Найдешевше летіти до Катанії, де квитки туди й назад коштують:

З Гданська – від 2100 гривень;

З Варшави – від 2270 гривень;

З Катовіце – від 2380 гривень;

З Кракова – від 2840 гривень.

Рейси до Палермо вже дорожчі. З Польщі є пряме сполучення з п’яти міст:

З Варшави – від 2600 гривень;

З Познані – від 2770 гривень;

З Вроцлава – від 3200 гривень;

З Гданська – від 3200 гривень;

З Кракова – від 3790 гривень.

Палермо чи Катанія – яке місто обрати?

Вибір залежить від того, яку частину Сицилії ви хочете дослідити.

Палермо розташоване на півночі острова. Це жваве місто з гамірними ринками, вуличною їжею та контрастною архітектурою. Серед головних пам’яток – Палермський собор, Нормандський палац і театр Массімо. Також варто відвідати ринок Балларо, де продають морепродукти, м’ясо та місцеві десерти.

Для відпочинку біля моря можна вирушити до пляжу Монделло, приблизно за 20 – 30 хвилин від центру. Він відомий світлим піском, бірюзовою водою та скелястими пагорбами. Ще один варіант для екскурсії – приморське Чефалу з історичною забудовою та великою скелею над містом.

Катанія розташована на східному узбережжі. Вона вирізняється архітектурою та бароковими будівлями, які відновили після землетрусу 1693 року. Історичний центр входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут варто побачити собор Сан-Агати, площу Дуомо та залишки римського амфітеатру.

Головною перевагою міста є близькість до Етни – найвищого активного вулкана Європи. З Катанії також зручно подорожувати до Таорміни з панорамними краєвидами на узбережжя та вулкан. На південь від міського центру є довгий піщаний пляж, до якого легко дістатися.

Палермо підійде тим, хто хоче познайомитися з місцевою культурою, ринками та пам’ятками півночі острова. Катанію варто обрати заради барокової архітектури, Етни та подорожей східним узбережжям.