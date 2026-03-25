Працює майже 100 років поспіль: де побачити найстрашніший ліфт України

Без дверей, без зупинок і з відчуттям постійного руху – саме так працює унікальний ліфт-патерностер в Ужгороді. Побудований ще у 1936 році, він досі функціонує у будівлі Закарпатської ОДА та залишається єдиним таким механізмом в Україні.

Ліфт без дверей в Ужгороді: що це за незвичайна конструкція, яка лякає багатьох?

Ужгородський ліфт-патерностер, що працює у будівлі Закарпатської ОДА, є єдиним в Україні таким механізмом, розповідає Mukachevo.net. Його збудували ще у 1936 році в рамках проєкту Земського уряду Підкарпатської Русі, і він досі є придатним для використання. Назва "патерностер" походить від латинського Pater noster ("Отче наш") – через схожість руху кабінок із перебором чоток (спеціальні намистини) під час молитви.

Ліфт працює безперервно, не має дверей і рухається зі швидкістю близько 0,25 метрів у секунду. У ньому 14 кабінок, кожна розрахована на двох людей, тож за один цикл він може перевезти до 28 пасажирів.

Більшість людей із насторогою реагує на цей ліфт: одразу виникає відчуття, що не встигнеш зайти або випадково впадеш. Через це його навіть жартома називають "нічним жахіттям, а не ліфтом".

Тим часом у Празі подібний ліфт вирішили зробити туристичним об'єктом. Мерія чеської столиці відкрила доступ до патерностера в рамках платної екскурсії: відвідувачі можуть покататися ліфтом і побачити закриті раніше приміщення історичної будівлі.

Екскурсія триває близько 45 хвилин і коштує 250 крон для дорослих. Після тривалого простою та ремонту через зношення, спричинене туристичним навантаженням, у Празі вирішили обмежити доступ і водночас зробити його частиною туристичного маршруту. Так місто поєднало історичну інженерію з новим форматом залучення відвідувачів.

