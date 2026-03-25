Travel Цікаві місця України Працює майже 100 років поспіль: де побачити найстрашніший ліфт України
25 березня, 17:22
25 березня, 17:22
Мілена Бордакова
Основні тези
  • В Ужгороді є єдиний в Україні ліфт-патерностер, збудований у 1936 році, який працює безперервно без дверей.
  • Подібний ліфт у Празі став туристичним об'єктом з платними екскурсіями після відновлення.

Без дверей, без зупинок і з відчуттям постійного руху – саме так працює унікальний ліфт-патерностер в Ужгороді. Побудований ще у 1936 році, він досі функціонує у будівлі Закарпатської ОДА та залишається єдиним таким механізмом в Україні.

Ліфти і так лякають багатьох, а коли вони рухаються безперервно і ще й без дверей – це може збити з пантелику будь-кого. Саме такий незвичайний ліфт є в Ужгороді.

Ліфт без дверей в Ужгороді: що це за незвичайна конструкція, яка лякає багатьох?

Ужгородський ліфт-патерностер, що працює у будівлі Закарпатської ОДА, є єдиним в Україні таким механізмом, розповідає Mukachevo.net. Його збудували ще у 1936 році в рамках проєкту Земського уряду Підкарпатської Русі, і він досі є придатним для використання. Назва "патерностер" походить від латинського Pater noster ("Отче наш") – через схожість руху кабінок із перебором чоток (спеціальні намистини) під час молитви. 

Як виглядає ліфт: дивитись відео

Ліфт працює безперервно, не має дверей і рухається зі швидкістю близько 0,25 метрів у секунду. У ньому 14 кабінок, кожна розрахована на двох людей, тож за один цикл він може перевезти до 28 пасажирів. 

Більшість людей із насторогою реагує на цей ліфт: одразу виникає відчуття, що не встигнеш зайти або випадково впадеш. Через це його навіть жартома називають "нічним жахіттям, а не ліфтом".

Тим часом у Празі подібний ліфт вирішили зробити туристичним об'єктом. Мерія чеської столиці відкрила доступ до патерностера в рамках платної екскурсії: відвідувачі можуть покататися ліфтом і побачити закриті раніше приміщення історичної будівлі. 

Екскурсія триває близько 45 хвилин і коштує 250 крон для дорослих. Після тривалого простою та ремонту через зношення, спричинене туристичним навантаженням, у Празі вирішили обмежити доступ і водночас зробити його частиною туристичного маршруту. Так місто поєднало історичну інженерію з новим форматом залучення відвідувачів.

Який є ще незвичайний ліфт?

  • Чи знали ви, яку висоту має найвищий відкрити ліфт у світі? Він розташований у Національному лісовому парку Чжанцзяцзе та піднімається на висоту 326 метрів.

  • Ліфт відкритий для публіки з травня 2002 року, а підйом на одному з трьох двоповерхових ліфтів займає всього 1 хвилину 32 секунди

