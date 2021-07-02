Український Прованс: лавандове поле на Рівненщині відкрило туристичний сезон

Необов'язково їхати в французький Прованс чи в Молдову, щоб подивитися на квітучі лавандові поля. Вони є й в Україні.

Одне з таких розташовано на околиці села Уїздці Рівненського району. 1 липня сезон відкрила місцева родина Тамари та Бориса Гораків.

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Кілька років тому придбали у селі землю, менше гектара. Задумали там розводити лаванду. Нині маємо вже понад 15 тисяч саджанців. Обробляємо самі, родина допомагає. Як дощі чи, навпаки, посуха, то просимо односельців, щоб підсобили, – розповіла телефоном кореспонденту Укрінформу господиня лавандового поля Тамара Горак.

За її словами, вони роблять переважно вручну, іноді культиваторами, обходяться без хімікатів, тому все екологічно чисте.

З лаванди родина виготовляє букетики, сухоцвіти, ароматичні подушечки – аромосаше. Також лялечки-"лавандинки", мішечки з лавандовим чаєм, подарункові набори. Цього року буде запашна лавандова олія й мед.

Жінка каже, щороку усередині літа поле дуже гарно зацвітає, тому майже кожна година індивідуальних та групових фотосесій вже розписана – від 6-ї ранку до заходу сонця, коли виходять дивовижно ефектні світлини.

Із Хуста вже привезли плетені меблі, а кошики – з Хмельниччини. Це все виставлять на полі, щоб під час фотосесій передати неповторну атмосферу органічного єднання людини і природи, – зауважила пані Тамара.

Для тих, хто має присадибну ділянку і кілька кущиків лаванди, квітникарка порадила, не тільки зберегти, а й примножити зростання цієї красивої рослини: варто відшукати те стебло, де закінчується здерев'яніла частина і починається м'який, зелений паросток. Там, відступивши 2 – 3 сантиметри вище, зробити зріз.

Тоді лаванда відростатиме й щораз радуватиме око.