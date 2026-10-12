Не Тенеріфе: який острів Європи є найтеплішим місцем для відпочинку у жовтні

Восени ще можна насолодитися сонцем і пляжами, не вирушаючи далеко за межі Європи. Серед популярних туристичних напрямків є острів, де в жовтні середня температура сягає 26,8 градуса, а дощі залишаються рідкістю.

Видання Daily Express звернуло увагу на Лансароте – острів, який особливо привабливий для осінніх мандрівок завдяки теплій погоді, пляжам і різноманітним курортам. За даними британської Метеорологічної служби, у жовтні тут тепліше, ніж на інших популярних європейських напрямках, наприклад, на Тенеріфе.

Чому Лансароте вважають одним із найкращих напрямків для осіннього відпочинку?

Головна перевага Лансароте – це погода. За даними Метеорологічної служби, середня температура на острові в жовтні становить 26,8 градуса. Це робить його найтеплішим місцем у Європі в цей період. Впродовж дня туристи можуть розраховувати в середньому на 7 годин сонячного світла.

Нічна температура зазвичай опускається до 19 градусів, тож навіть після заходу сонця погода залишається відносно комфортною. Опади також не повинні суттєво заважати відпочинку. Крім того, дані Національних центрів екологічної інформації свідчать, що протягом цього місяця дощ може йти лише один день. Ще одна особливість осінньої погоди – це зменшення швидкості вітру порівняно з літніми місяцями.

Які курорти Лансароте підійдуть для різних видів відпочинку?

Пуерто-дель-Кармен – один із найпопулярніших серед відпочивальників курортів. Він приваблює тих, хто шукає жваву атмосферу, нічні розваги та доступні за ціною варіанти проживання.

– один із найпопулярніших серед відпочивальників курортів. Він приваблює тих, хто шукає жваву атмосферу, нічні розваги та доступні за ціною варіанти проживання. Коста-Тегісе більше підходить для сімейної відпустки. Цей напрямок обирають туристи, які хочуть провести час на острові разом із близькими.

більше підходить для сімейної відпустки. Цей напрямок обирають туристи, які хочуть провести час на острові разом із близькими. Плайя-Бланка відома своїми пляжами та спокійнішою атмосферою. Це варіант для тих, хто прагне відпочити від міського шуму, провести час біля моря та насолодитися розміреним ритмом курортного життя.

відома своїми пляжами та спокійнішою атмосферою. Це варіант для тих, хто прагне відпочити від міського шуму, провести час біля моря та насолодитися розміреним ритмом курортного життя. Арресіфе підійде мандрівникам, яким цікавіше знайомитися з місцевою культурою та кухнею. На відміну від курортів, орієнтованих переважно на пляжний відпочинок, це місто дає змогу зосередитися на культурних і гастрономічних враженнях.

Втім, є й інші місця, які можуть зацікавити тих, хто планує осінню подорож заради сонця. За даними Метеорологічної служби, середня температура в жовтні в популярних туристичних напрямках становить: