Квитки з українських міст від 286 гривень: лоукостер Wizz Air проводить швидкий розпродаж

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air запустила акцію зі знижкою 20%. Розпродаж триває лише сьогодні.

Знижка застосовується до тарифу і обов'язкових зборів, але не покриває адміністративний збір і додаткові послуги.

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Вартість акційних квитків з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, розпочинається від 286 гривень (9 євро).

Найдешевші квитки передбачають перевезення тільки маленької одиниці ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів.

Розпродаж триває лише до 17 листопада включно й поширюється на рейси до 26 березня 2022 року.

Бронюйте квитки на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

Нагадаємо, Wizz Air літає до різних міст Європи, а також ОАЕ з 5 міст України.

ЄС виключив Україну із "зеленого списку"

Перед тим, як вирушати у мандрівку, слід перевіряти умови в'їзду для українців до конкретної країни, адже 9 листопада Україну виключили із зеленого списку країн – тепер важче потрапити у країни ЄС.

Кожні 14 днів цей перелік переглядають, аналізуючи ситуацію із захворюваність на коронавірус. Якщо вона позитивна, то ЄС рекомендує відкрити кордони для мандрівників з "зелених країн", якщо ж негативна – закрити.

Однак це лише рекомендації. Тому кожна країна самостійно вирішує, чи посилювати обмеження.